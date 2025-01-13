أوسلو تستضيف اجتماعا دوليا حول حل الدولتين الأربعاء

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أعلنت وزارة الخارجية النروجية الاثنين أن اوسلو ستستضيف الأربعاء الاجتماع الثالث للتحالف الدولي الذي يهدف إلى دعم حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يصل إلى أوسلو رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ومفوض وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط النرويجي تور وينيسلاند.

وسيكون هذا الاجتماع الثالث لـ “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين”، الذي أُعلن عن إنشائه في أيلول/سبتمبر الفائت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وبيَّن وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي، في بيان “إذا كان علينا أن نواصل العمل لإنهاء الحرب، فيجب علينا أيضا العمل من أجل حل دائم للصراع يضمن تقرير المصير والأمن والعدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف “هناك دعم واسع النطاق لحل الدولتين، ولكن يجب على المجتمع الدولي أن يفعل المزيد لجعله حقيقة واقعة”.

ومن المتوقع أن يحضر ممثلون عن أكثر من ثمانين دولة ومنظمة، بينما لم يتم الإعلان عن أي مشاركة إسرائيلية رسمية.

اعترفت النروج، بالاشتراك مع إسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا التي انضمت إليها لاحقا، بدولة فلسطين في شهر آيار/مايو2024، الأمر الذي أثار غضب السلطات الإسرائيلية.

واثر الهجمات غير المسبوقة التي شنتها حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعادت الحرب في غزة إحياء المناقشات حول حل الدولتين.

ويعتبر المحللون أن هذا الهدف هو اليوم أبعد من أي وقت مضى نظرا لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحظى بدعم قوي من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعارض إقامة دولة فلسطينية.

عُقد أول اجتماعين لهذا التحالف العالمي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، ثم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في بروكسل.

بي/اج/ص ك