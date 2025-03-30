أوكرانيا تتهم روسيا بقصف مستشفى عسكري في خاركيف

afp_tickers

4دقائق

اتهمت كييف روسيا بارتكاب “جريمة حرب” بعد سلسلة من الضربات بطائرات مسيّرة خلفت قتيلين على الأقل وأصابت مستشفى عسكريا ليل السبت الأحد في خاركيف، في وقت تتعثر محاولات التوصل إلى هدنة.

وقال دميترو تشوبينكو الناطق باسم مكتب المدعي العام للمدينة في مقطع فيديو نُشر على تلغرام، إن ست غارات استهدفت مساء السبت حيين في المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد والتي كانت تعد ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في البلاد قبل الغزو الروسي.

وأضاف أن شخصين لقيا حتفهما في منزليهما.

وذكرت وزارة الطوارئ أن الغارات “دمرت مباني سكنية وأخرى تضم مكاتب ومركزا طبيا ومحلات تجارية ومرائب وسيارات”.

وقال حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف إن القتيلين هما رجل يبلغ 67 عاما وامرأة تبلغ 70 عاما، في حين أصيبت فتاة تبلغ 15 عاما بجروح خطرة.

من جهته، قال الجيش الأوكراني إن مستشفى عسكريا تعرض للقصف و”هناك إصابات بين عسكريين كانوا يتلقون العلاج”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول عددهم.

ولا تكشف كييف عادة عن بيانات بشأن الخسائر العسكرية.

واتهم الجيش الأوكراني روسيا بارتكاب “جريمة حرب” و”انتهاك قواعد القانون الإنساني الدولي”.

– تقدم روسي –

بعد ثلاث سنوات من الهجوم الذي شنّه الكرملين، أدت عودة دونالد ترامب الذي جدد الحوار مع فلاديمير بوتين وكسر العزلة التي فرضت عليه، إلى إعادة خلط الأوراق في ما يخص الصراع.

ويسعى ترامب إلى إنهاء النزاع بسرعة، لكن إدارته فشلت في تحقيق أي تقدم ملموس رغم المحادثات غير المباشرة مع الجانبين.

واتفقت موسكو وكييف من حيث المبدأ على هدنة في البحر الأسود عقب محادثات مع مسؤولين أميركيين في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن روسيا حذّرت لاحقا من أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ حتى ترفع الدول الغربية عددا من العقوبات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن روسيا لم ترد بشكل مناسب على الجهود الأميركية للتفاوض على وقف إطلاق النار في أوكرانيا بسبب غياب “ضغط حقيقي” عليها.

وصرّح زيلينسكي في خطابه المسائي “لقد ظل الاقتراح الأميركي بوقف إطلاق النار غير المشروط مطروحا على الطاولة لفترة طويلة للغاية بدون رد مناسب من روسيا”.

واعتبر أن “وقف إطلاق النار كان من الممكن أن يدخل حيز التنفيذ لو كان هناك ضغط حقيقي على روسيا”، موجها الشكر إلى الدول “التي تفهم هذا” وشددت العقوبات على موسكو.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين رفض مقترحا أميركيا-أوكرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما واقترح الجمعة إقالة زيلينسكي كجزء من عملية السلام، ما أثار غضب كييف.

ورفضت روسيا اتفاقا شاملا ووافقت على هدنة تقضي بوقف الضربات على مواقع الطاقة، إلا أن موسكو وكييف تبادلتا الاتهامات باستهداف منشآت للطاقة في كلا الجانبين.

ميدانيا، أشار الرئيس الروسي إلى أنّ قواته تحافظ على “المبادرة الاستراتيجية” على خط المواجهة في أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على قريتين في شرق أوكرانيا وجنوبها، هما شتشبراكي في منطقة زابوريجيا (جنوب) وبانتيلييمونيفكا في منطقة دونيتسك (شرق).

بور/الح/م ن