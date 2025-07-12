أوكرانيا تعلن مقتل ستة أشخاص في قصف روسي صاروخي وبالطيران المسيّر

afp_tickers

6دقائق

أطلقت روسيا أكثر من 620 طائرة مسيرة وصواريخ بعيدة المدى خلال الليل ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص على الأقل، وفق ما أعلنت أوكرانيا السبت مشيرة إلى أنها اقتربت من إبرام اتفاق للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه المسائي “يواصل الروس استخدام تكتيكاتهم الإرهابية الخاصة ضد بلدنا، ويوجهون ضربات مركزة”.

كثّفت كييف وموسكو ضرباتهما الجوية في الأشهر الماضية فيما تتعثر مفاوضات بقيادة أميركية لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقال زيلينسكي إن روسيا قامت ب”إطلاق 26 صاروخ كروز و597 مسيرة هجومية أكثر من نصفها من طراز +شاهد+” ذات التصميم الإيراني.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني إسقاط 319 مسيّرة من طراز “شاهد” و25 صاروخا، مشيرا إلى إصابة “خمسة مواقع” بصاروخ واحد وحوالى 20 مسيّرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وقال زيلينسكي إن الضربات أدت إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح 20 آخرين في شيرنفيستي (غرب)، بعيدا من خطوط الجبهة في الشرق والجنوب.

وجُرح 12 شخصا في لفيف الواقعة غربا أيضا، فيما قتل شخصان في الشرق في دنيبروبتروفسك وجُرح ثلاثة في خاركيف بحسب السلطات المحلية.

كما ألقت روسيا “قنبلتين جويتين موجهتين على منازل المدنيين” في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل شخصين، وفق السلطات المحلية.

– “متعمد ودنيء” –

قال زيلينسكي إن بعض الطائرات المسيّرة التي أطلتها روسيا كانت تهدف إلى “إثقال كاهل نظام الدفاع الجوي وجعل إسقاط +الطائرات المسيرة الانتحارية+ أكثر صعوبة. هذا هو إرهابهم المتعمد والدنيء”.

من ناحيتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت شركات في قطاع الصناعات العسكرية الأوكرانية في لفيف وخاركيف ولوتسك ومطارا عسكريا.

وأعلت الرئيس الأوكراني في تصريح مصور أن بلاده “على وشك التوصل إلى اتفاق متعدد المستويات بشأن أنظمة باتريوت جديدة وصواريخ موجهة”. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تُكثّف إنتاج أنظمة الاعتراض الخاصة بها.

ويُنتظر وصول الموفد الأميركي الخاص كيث كيلوغ الاثنين إلى أوكرانيا في زيارة جديدة فيما تبدو جهود السلام الأميركية متعثرة.

والجمعة جدد الكرملين معارضته لنشر قوة حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلفاء كييف لديهم خطة “جاهزة … في الساعات التي تلي وقفا لإطلاق النار”.

واتصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين الاسبوع الماضي لكنه أكد لاحقا عدم إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب.

وقال الكرملين إن بوتين لن يتنازل عن أهداف الحرب لكنه مع ذلك سيواصل المشاركة في مفاوضات.

وقالت موسكو إن الهدف هو التخلص من “الأسباب الجذرية” للنزاع وطالبت بأن تتخلى كييف عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

– أسلحة وعقوبات –

كان إعلان واشنطن في وقت سابق هذا الشهر تعليق تسليم بعض شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بمثابة ضربة لكييف التي تعتمد على الدعم العسكري الغربي.

ودعا زيلينسكي السبت حلفاءه الغربيين إلى تقديم “أكثر من مجرد إشارات” لوقف الحرب التي تشنها روسيا منذ شباط/فبراير 2022. وقال “وتيرة الضربات الجوية الروسية تتطلب اتخاذ قرارات سريعة، ويمكن كبحها الآن عبر فرض عقوبات”.

وشدد خصوصا على ضرورة معاقبة من “يساعدون روسيا في إنتاج الطائرات المسيّرة ويحققون أرباحا من النفط”.

وتعتبر صادرات النفط مصدرا حيويا للاقتصاد الروسي، خصوصا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

واستثنيت صادرات الحبوب والأسمدة من العقوبات التي فرضت على روسيا، أكبر منتج للأسمدة في العالم، بعد الغزو.

لكن الأسعار ارتفعت بشكل حاد ما أثار مخاوف من انعدام الأمن الغذائي.

ووقّعت الأمم المتحدة اتفاقية مع روسيا في تموز/يوليو 2022 لتسهيل صادرات الغذاء والأسمدة للحد من ارتفاع الأسعار العالمية.

غير أنها أعلنت الجمعة عدم تجديد الاتفاقية عند انتهاء مدتها في 22 تموز/يوليو.

واعتبرت موسكو السبت أن هذه الاتفاقية فشلت بسبب العقوبات الغربية، وقال مصدر مطلع على المفاوضات بهذا الصدد أنه “لن يتم تجديد” الاتفاقية بسبب خلافات.

وكثيرا ما اشتكت روسيا من أن الاتفاقية لا تحميها من التأثيرات غير المباشرة للعقوبات.

بور-ليد/غد-ناش-ح س/سام