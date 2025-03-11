أوكرانيا مستعدة لقبول وقف لإطلاق النار وأمريكا تستأنف التعاون المخابراتي

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من دافني ساليداكيس وبيشا ماجد

جدة (السعودية) (رويترز) – قالت الولايات المتحدة وأوكرانيا في بيان مشترك إن كييف وافقت على قبول وقف لإطلاق النار على الفور لمدة 30 يوما في الصراع مع روسيا خلال محادثات مع مسؤولين أمريكيين في السعودية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه سينقل العرض الآن إلى الروس وإن الكرة الآن في ملعب موسكو.

وقال روبيو للصحفيين في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد صدور البيان “أراد الرئيس أن تنتهي هذه الحرب أمس… لذا نأمل أن يقول الروس ’نعم’ في أسرع وقت ممكن، حتى نتمكن من الوصول إلى المرحلة الثانية من هذا، وهي المفاوضات الحقيقية”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كان أيضا في السعودية لكنه لم يشارك في المحادثات، إن وقف إطلاق النار كان “اقتراحا إيجابيا”، يشمل خط المواجهة في الصراع، وليس فقط القتال جوا وبحرا.

وقال الجانبان أيضا إن واشنطن وكييف اتفقتا على الانتهاء من اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا، وهي الصفقة التي كانت قيد الإعداد منذ أسابيع لكنها أصبحت مجهولة المصير بعد اجتماع شابه التوتر في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي الأسبوع الماضي.

وقال زيلينسكي إن البلدين سيعملان على الانتهاء من اتفاقية المعادن.

وقال أحد كبار مساعدي زيلينسكي إن الخيارات الخاصة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا تمت مناقشتها مع المسؤولين الأمريكيين. ولم يوضح المساعد تلك الخيارات.