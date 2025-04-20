أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة عيد الفصح

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تبادلت روسيا وأوكرانيا الأحد الاتهامات بخرق هدنة عيد الفصح القصيرة الأمد التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يوم ووافق عليها نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتظهر هذه الاتهامات صعوبة فرض وقف لإطلاق النار ولو لثلاثين ساعة فقط، في القتال المستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.

في روسيا، أفادت وزارة الدفاع عن محاولات أوكرانية فاشلة لـ”مهاجمة مواقع روسية” في منطقتي سوخايا بالكا وبوغاتير في جمهورية دونيتسك الشعبية، في إشارة إلى قرى تقع في الجزء الخاضع لسيطرة روسيا من منطقة دونيتسك الشرقية.

وأعلنت موسكو أن كييف هاجمت أيضا مناطق بريانسك وكورسك وبيلغورود الحدودية الروسية، مشيرة إلى “سقوط قتلى وجرحى من المدنيين”.

وأفاد صحافي في وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية في مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا بسماع دوي انفجارات وشاهد حريقا صباح الأحد.

وأكدت موسكو أن القوات الأوكرانية “قصفت مواقع قواتنا 444 مرة، ونفذت 900 غارة بطائرات مسيّرة” ليل السبت إلى الأحد.

من الجانب الأوكراني، قال زيلينسكي إن روسيا نفّذت هجمات في قطاعي بوكروفسك وسيفيرسك على الجبهة الشرقية، متهما الجيش الروسي “بمواصلة استخدام الأسلحة الثقيلة”.

وأشار إلى أن الجيش الروسي نفّذ 46 هجوما و901 عملية قصف منذ سريان الهدنة.

واقترح الرئيس الأوكراني مجددا إرساء “وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط وعادل يمكن أن يستمر 30 يوما على الأقل”.

سمع مراسل وكالة فرانس برس في كراماتورسك، بالقرب من خط المواجهة في شرق أوكرانيا، دوي انفجارات الأحد، لكن الجبهة بدت أكثر هدوءا، ولم يلاحظ دخان في الأفق.

– “انطباع بوقف إطلاق النار” –

وقال قائد وحدة طائرات مسيّرة أوكرانية لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته إن “نشاط العدو تقلص بشكل كبير في مناطق زابوريجيا (جنوب) وخاركيف (شمال شرق) والتي ننشط فيها بشكل دائم”، مشيرا إلى “حوادث معزولة”.

وقال سيرغي، وهو ضابط أوكراني في منطقة سومي بشمال شرق البلاد، إن الهدوء ساد ليل الأحد وفي الصباح مقارنة مع ما كان يحدث عادة، مشيرا إلى عدم وقوع “قصف مدفعي” روسي.

وكتب زيلينسكي نقلا عن تقرير لقائد الجيش أولكسندر سيرسكي “في المجمل، في صباح عيد الفصح، يمكننا التأكيد أن الجيش الروسي يحاول خلق انطباع عام بوقف إطلاق النار، مع قيامه بمحاولات معزولة في بعض المناطق للتقدم وإلحاق الخسائر بأوكرانيا”.

وكان بوتين أعلن السبت عن الهدنة قصيرة الأمد بمناسبة عيد الفصح، ووافق زيلينسكي على المقترح لكن الرئيسين أمرا قواتهما بالرد على أي انتهاك للهدنة.

يأتي وقف النار القصير الأمد في حين يمارس الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطا على كل من موسكو وكييف للقبول بهدنة، لكنه لم ينجح بعد في انتزاع تنازلات من الكرملين.

وقال ترامب الجمعة إن الولايات المتحدة ستركز على أولويات أخرى إذا لم يتم التوصل “قريبا” إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

في شوارع كييف الأحد، أعرب أوكرانيون عن شكوكهم بالتزام موسكو بالهدنة ورحبوا باقتراح تمديدها.

ورأت أولغا غراتشوفا (38 عاما) التي تدير متجرا في السوق “لقد نكثوا بوعدهم بالفعل. للأسف، لا يمكننا الوثوق بروسيا اليوم”.

من جهته، قال سيرغي كلوتشكو (30 عاما) وهو عامل في السكك الحديد “ليقوموا بذلك (..) حتى تنتهي هذه الحرب المروعة، ويتوقف موت شعبنا وجنودنا وأطفالنا”.

– “سلام دائم” –

في شوارع موسكو، رأت المتقاعدة سفيتلانا (61 عاما) أن هدنة عيد الفصح “لن تحقق شيئا لأن أوكرانيا لن تحترم هذه الاتفاقيات على أي حال”، معتبرة أنها “نصف إجراء”.

وأعربت ماريا غورانينا (85 عاما) عن أملها في “سلام دائم” لكنها تخشى أن “تشن أوكرانيا هجوما مرة أخرى”.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، جرت محاولتان سابقتان لإرساء هدنة خلال عيد الفصح في نيسان/أبريل 2022 وكانون الثاني/يناير 2023، لكنهما فشلتا بسبب رفض موسكو في المرة الأولى وكييف في المرة الثانية.

وتأتي هذه الهدنة في وقت أكدت روسيا استعادة السيطرة على نحو 99,5% من الأراضي التي احتلها الأوكرانيون في منطقة كورسك الروسية منذ صيف عام 2024.

ومن شأن هذا التقدم أن ينقل الجبهة بأكملها مرة أخرى إلى الأراضي الأوكرانية.

بورز/شي-ريم/ح س