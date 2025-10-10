The Swiss voice in the world since 1935
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
أهم الأخبار
نقاشات
النشرة الإخبارية
أهم الأخبار
النشرة الإخبارية
أول رحلة مباشرة للخطوط السعودية بين الرياض وموسكو تهبط في العاصمة الروسية

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو (رويترز) – هبطت أول رحلة ركاب مباشرة من الرياض إلى موسكو تشغلها شركة الخطوط الجوية السعودية في العاصمة الروسية يوم الجمعة وسط تقارب العلاقات بين البلدين المنتجين للنفط.

وقالت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة، إنها تخطط لتشغيل ثلاث رحلات عودة مباشرة أسبوعيا إلى مطار شيريميتيفو في موسكو في خطوة من المرجح أن تحفز سفر الزوار ورجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في كلا الاتجاهين.

وشهدت روسيا بالفعل زيادة في السياح القادمين من المملكة، وأطلقت شركة طيران ناس السعودية للطيران الاقتصادي ثلاث رحلات مباشرة أسبوعيا بين الرياض ومطار فنوكوفو بموسكو في أغسطس آب.

ومن المقرر أيضا أن تبدأ ناس خطا مباشرا بين جدة وموسكو في ديسمبر كانون الأول.

والعلاقات بين روسيا والسعودية وثيقة.

وشكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمساعدته في تنظيم أكبر عملية تبادل للأسرى بين الولايات المتحدة وروسيا منذ الحرب الباردة.

وأقام بوتين وبن سلمان علاقة شخصية وثيقة منذ 2015 عندما زار ولي العهد السعودي روسيا للمرة الأولى.

وساعدت هذه العلاقة قادة أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم على إبرام اتفاق أوبك+ للطاقة والحفاظ عليه.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

