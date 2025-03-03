أول هجوم قاتل في إسرائيل منذ سريان الهدنة في غزة

afp_tickers

9دقائق

قُتل شخص وأُصيب أربعة آخرون بجروح، في هجوم طعنا بسكين الإثنين في مدينة حيفا بشمال إسرائيل، وصفته الشرطة بـ”الإرهابي”، وهو ول هجوم قاتل داخل الدولة العبرية منذ سريان الهدنة مع حركة حماس في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير.

ووقع الهجوم الذي قُتل منفذه بحسب الشرطة، في محطة للحافلات في المدينة الساحلية، في وقت يبدو أنّ تمديد الهدنة في غزة يواجه عراقيل، في ظل تعليق إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمّر.

وقالت الشرطة إن المهاجم درزي إسرائيلي من مدينة شفاعمرو في شمال إسرائيل مشيرة إلى أنه “أمضى الأشهر الأخيرة في الخارج وعاد إلى إسرائيل الأسبوع الماضي”.

من جانبها، أشادت حركة حماس بالهجوم. وقالت في بيان “نُبارك العملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال شعبنا في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة صباح اليوم الاثنين”.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس لدى وصولهم إلى المحطة جثة المهاجم التي حُجبت بغطاء، وبقع دماء على الأرض.

وقال جهاز نجمة داوود الحمراء في بيان مقتضب “أعلن مسعفونا وفاة رجل يبلغ حوالى 70 عاما، وهم يقدمون الإسعافات لأربعة مصابين” بينهم “ثلاثة في حالة حرجة”، وهم رجل وامرأة في الثلاثين من عمرها وفتى في الـ15 من عمره، و”امرأة في السبعينات من عمرها في حالة متوسّطة”.

– طريق مسدود –

ووقع الهجوم في وقت يبدو أنّ المفاوضات غير المباشرة بشأن استمرار التهدئة في قطاع غزة وصلت إلى طريق مسدود.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بعد 15 شهرا من حرب مدمرة اندلعت مع شن حركة حماس هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

والأحد، أعلنت إسرائيل تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أتاحت المرحلة الأولى من الاتفاق التي استمرّت ستة أسابيع دخول مواد غذائية وصحية أساسية إلى القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه قصف زورقا “مشبوها” رصده قبالة سواحل خان يونس في جنوب القطاع، مشيرا إلى أنه “شكّل تهديدا”.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارات استهدفت “مشتبها فيهم”، موضحا أنّه “تم رصد عدد من المشتبه فيهم يعملون” بالقرب من قواته في شمال قطاع غزة و”يزرعون عبوة ناسفة في المنطقة”، قبل استهدافهم بغارة.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين الأحد بنيران إسرائيلية.

وجاء القرار الإسرائيلي تعليق دخول المساعدات الإنسانية، بعدما أعلنت الدولة العبرية دعمها مقترحا أميركيا لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة حتى منتصف نيسان/أبريل، بينما تتمسك حماس ببدء مباحثات المرحلة الثانية التي يُفترض أن تضع حدا نهائيا للحرب.

ووفق إسرائيل، فإن المقترح الذي تقدّم به المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، يقضي بإطلاق سراح “نصف الرهائن، الأحياء والأموات” في اليوم الأول من دخول التمديد حيز التنفيذ، وإطلاق سراح بقية الرهائن “في نهاية (الفترة)، إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف دائم لإطلاق النار”.

ورفضت حماس الخطّة الأميركية، ووصفت القرار الإسرائيلي بأنّه “ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر” على اتفاق الهدنة.

وأشارت إلى أن “الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها”.

وقال القيادي في الحركة محمود مرداوي في بيان تلقته وكالة فرانس برس “الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة الأسرى هو استكمال تنفيذ الاتفاق.. بدءا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف اطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار ومن ثم إطلاق سراح الأسرى في إطار صفقة متفق عليها.. هذا ما نصر عليه ولن نتراجع عنه”.

وتشترط إسرائيل أن يكون قطاع غزة منزوع السلاح كليا وتفكيك حركة حماس التي تدير القطاع منذ العام 2007.

– “أعظم صديق حظيت به إسرائيل” –

وفي هذا السياق من التوترات المتصاعدة، أعلنت الولايات المتحدة تسريع إرسال مساعدة عسكرية بقيمة حوالى أربعة ملايين دولار إلى إسرائيل.

وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على توفير ذخائر كانت الإدارة السابقة جمّدت إرسالها الى الدولة العبرية، مؤكدا أنها ستساعدها في “إنجاز المهمة” ضد إيران وحلفائها.

وقال نتانياهو في رسالة مصوّرة “ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض”.

في قطاع غزة الذي يسكنه حوالى 2,4 مليون نسمة، يخشى السكان أن يؤدي تعليق دخول المواد والإمدادات، إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وحضّت ألمانيا الإثنين إسرائيل على التوقّف “فورا” عن منع إدخال المساعدات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سيباستيان فيشر في مؤتمر صحافي، إنّ برلين دعت أيضا حركة حماس إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالت تحتجزهم.

والأحد، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة”، كما حثّ “جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب عودة الأعمال العدائية”.

وندّدت دول عربية عدّة، من بينها قطر ومصر والسعودية، بـ”انتهاك صارخ” لاتفاق وقف إطلاق النار، متهمة إسرائيل بـ”استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين”.

وتستضيف مصر اجتماعا لوزراء الخارجية العرب الاثنين، عشية القمة العربية المقرّرة في الرابع من آذار/مارس، والمخصصة لمناقشة خطة لإعادة إعمار غزة، عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب “سيطرة” بلاده على القطاع ونقل سكانه الى دول أخرى مثل مصر والأردن.

ويتضمن الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ثلاث مراحل. ولم تنشر الأطراف المعنية بنوده رسميا.

وخلال المرحلة الأولى، أفرجت حماس وفصائل أخرى عن 33 من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم ثمانية متوفين. في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1800 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم.

وخطف خلال هجوم حماس 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 من بين هؤلاء قتلوا.

وأسفر الهجوم في جنوب إسرائيل عن مقتل 1218 شخصا على الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدّت الحرب على قطاع غزة إلى مقتل 48388 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-سغ/ناش/دص