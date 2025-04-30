إجلاء سكان وإغلاق طرق إثر اندلاع حرائق قرب القدس

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قامت الشرطة الإسرائيلية الأربعاء بإجلاء سكان على طول الطريق السريع الرئيسي الواصل بين القدس وتل أبيب والذي أغلقته أيضا بسبب اندلاع حرائق في المنطقة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إخلاء التجمعات السكانية الواقعة على بُعد نحو 30 كيلومترا غرب القدس، وعرضت صورا لفرق الإطفاء وهي تكافح النيران المستعرة.

وأصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات لقيادة الجيش بنشر قوات لمساعدة قوات الإطفاء على التعامل مع الحرائق في تلال القدس.

وقال في بيان مقتضب “نحن في حالة طوارئ وطنية، ويجب حشد كل القوى الممكنة لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الحرائق”.

انتشرت الحرائق جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية مما دفع إلى إخلاء ما لا يقل عن خمس تجمعات سكانية وفق ما ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وبسبب الأحوال الجوية، أعلنت الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف المسؤولة عن تنظيم الاحتفالات الوطنية إلغاء الاحتفال الرئيسي الخاص بإحياء ذكرى يوم الاستقلال والذي كان مقررا مساء الأربعاء في القدس.

من جانبها، أكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية “نجمة داوود الحمراء” في بيان أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات”.

وأضافت في بيان “تقوم فرق الإسعاف ووحدات العناية المركزة والسيارات بالاستجابة الفورية وتقديم الدعم الطبي لعمليات الإطفاء”.

وتوجه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يشرف على إدارة خدمة الإطفاء في إسرائيل إلى المنطقة المتأثرة التي يمكن أن تشهد حرائق غابات في هذا الوقت من العام.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أخلت الأسبوع الماضي عدة بلدات قرب القدس مع اندلاع الحرائق في أحراج المنطقة وتوسعها.

راغ/ها/ص ك