إحباط محاولة تهريب الكوكايين في جسد شخص في مطار زايد الدولي

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أحبطت الإدارة العامة للمنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ محاولة تهريب مواد مخدرة في مطار زايد الدولي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأفادت الوكالة أنه تم الجمعة ضبط 89 كبسولة من مادة الكوكايين المخدرة بوزن يبلغ حوالي 1198 غراما، تقدر قيمتها السوقية بنحو 5 ملايين درهم.

واشتبه فريق التفتيش الجمركي في مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي في مسافر قادم من إحدى دول أميركا الجنوبية، ثم عُرض على أجهزة فحص متطورة أظهرت مؤشرات على وجود أجسام غريبة داخل جسده، لتتم إحالته إلى الجهات المختصة التي قامت باستخراج الكبسولات من أحشائه، وفق البيان ذاته.

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش الجمركي على اطلاع دائم على أحدث طرق وأساليب تهريب المواد المخدرة، عبر عمليات الرصد المستمرة لطرق التهريب وتبادل المعلومات والإخباريات مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى توظيف أحدث الأجهزة والتقنيات، ومنها أجهزة الكشف عن المخدرات في الأحشاء بالفحص الإشعاعي.

بور/كام