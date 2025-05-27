The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إدارة ترامب تأمر بعدم تحديد مواعيد جديدة للطلاب والزائرين الراغبين في الحصول على تأشيرات

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – أظهرت برقية داخلية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت بعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب والزائرين ضمن برامج التبادل، بينما تستعد وزارة الخارجية لتوسيع عملية التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البرقية إن الوزارة تعتزم إصدار توجيهات جديدة بشأن التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب والزائرين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات لحين الانتهاء من المراجعة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لتكثيف الترحيلات وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها الواسعة لتحقيق سياسته المتشددة في مجال الهجرة.

وقال روبيو في البرقية، التي كانت صحيفة بوليتيكو أول من أوردها، إن المواعيد المجدولة بالفعل يمكن المضي قدما فيها بموجب الإرشادات الحالية، ولكن يجب إلغاء المواعيد التي لم تُحجز بعد.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية