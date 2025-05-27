إدارة ترامب تأمر بعدم تحديد مواعيد جديدة للطلاب والزائرين الراغبين في الحصول على تأشيرات

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واشنطن (رويترز) – أظهرت برقية داخلية اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرت بعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات الحصول على تأشيرات الطلاب والزائرين ضمن برامج التبادل، بينما تستعد وزارة الخارجية لتوسيع عملية التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب الأجانب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البرقية إن الوزارة تعتزم إصدار توجيهات جديدة بشأن التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب والزائرين الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات لحين الانتهاء من المراجعة.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب لتكثيف الترحيلات وإلغاء تأشيرات الطلاب في إطار جهودها الواسعة لتحقيق سياسته المتشددة في مجال الهجرة.

وقال روبيو في البرقية، التي كانت صحيفة بوليتيكو أول من أوردها، إن المواعيد المجدولة بالفعل يمكن المضي قدما فيها بموجب الإرشادات الحالية، ولكن يجب إلغاء المواعيد التي لم تُحجز بعد.