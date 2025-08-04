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إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات والمدن بموقفها من مقاطعة إسرائيل

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من كورتني روزين

واشنطن (رويترز) – أظهر بيان يوم الاثنين تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني.

وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع “العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد” كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل.

وأفادت رويترز في وقت سابق من يوم الاثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقا لما ورد في 11 إشعارا بشأن المنح اطلعت عليها رويترز.

ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية.

وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة.

وقالت تريشا مكلوكلين المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الاثنين “تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة”.

وكانت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، قد ذكرت في إشعارات المنح التي نُشرت يوم الجمعة أن على الولايات اتباع “شروطها وأحكامها” حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث.

وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة “بالمقاطعة التمييزية المحظورة”، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع “الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها”.

ولا تتضمن الشروط الجديدة، التي نُشرت في وقت لاحق من يوم الاثنين، هذه اللهجة.

(إعداد نهى زكريا وشيرين عبد العزيز ودعاء محمد للنشرة العربية)

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