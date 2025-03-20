مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إدارة ترامب ترخّص لمشروع بناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

منحت الحكومة الأميركية الأربعاء ترخيصا لبناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا، في خامس مشروع من نوعه توافق عليه منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ورفعه لواء تعزيز صناعة النفط.

ووافقت وزارة الطاقة على “فينتشر غلوبل سي بي 2″، مشروع بناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا، في خطوة لقيت ترحيبا من جانب قطاع النفط وانتقادات حادة من جانب دعاة حماية البيئة.

وتزامن الإعلان عن هذا الترخيص مع اجتماع عقده رؤساء شركات النفط الأميركية العملاقة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال وزير الطاقة كريس رايت “نريد أن نوفّر طاقة موثوقا بها وبأسعار معقولة وآمنة للأميركيين وحلفائنا في سائر أنحاء العالم”. 

وكان الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن جمّد في مطلع 2024 كلّ مشاريع محطات الغاز الجديدة بسبب مخاوف بيئية.

وندّد بالمشروع العديد من منظمات حماية البيئة.

ويأتي اجتماع عمالقة النفط في البيت الأبيض وسط مخاوف متزايدة بشأن الرسوم التجارية التي فرضها ترامب وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي.

وحافظ أقطاب قطاع النفط الأميركي على موقفهم العلني الصامت تجاه هذه الرسوم لكنّهم أعربوا سرا عن شكوكهم بشأن مدى نجاعة هذه السياسة.

جم/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية