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إدارة ترامب تعرض ألف دولار على كل مهاجر غير نظامي موافق على العودة طوعا إلى بلده

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قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين إنها ستمنح مهاجرين غير نظاميين وافقوا على العودة طوعا إلى بلادهم مبلغ ألف دولار، وستتولى تغطية تكاليف سفرهم.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم في بيان “إلى الموجودين هنا بصورة غير نظامية، العودة الطوعية إلى بلادكم هي السبيل الأمثل والأكثر أمانا والأقل كلفة لمغادرة الولايات المتحدة وتجنّب التعرّض للتوقيف”.

ولفتت الوزيرة في بيانها إلى أن وزارة الأمن الداخلي “تعرض حاليا توفير مساعدة مالية للسفر لأجانب مخالفين، ومبلغا ماليا ليعودوا إلى بلادهم” عبر تطبيق “سي بي بي هوم” التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود.

وقالت الوزارة إن المبلغ قدره ألف دولار وسيدفع للأشخاص المعنيين بعد التثبّت من عودتهم إلى بلادهم عبر التطبيق.

وفق بيان الوزارة فإن عودة المهاجرين غير النظاميين الطوعية إلى بلادهم هي “وسيلة كريمة لمغادرة الولايات المتحدة وستتيح لأجانب مخالفين تجنّب مواجهة مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك”.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن “التقديرات تفيد بأن استخدام تطبيق سي بي بي هوم سيخفّض تكاليف الترحيل بنحو 70 بالمئة” حتى مع احتساب تغطية تكاليف السفر والمبلغ المالي.

ولفتت إلى أن المتوسّط الحالي لتكلفة توقيف مهاجر غير نظامي واحتجازه وترحيله تبلغ 17 ألفا و121 دولارا.

واوردت الوزارة أن مهاجرا غير نظامي من هندوراس استفاد بالفعل من هذا البرنامج للعودة إلى بلاده.

وكان ترامب تعهّد خلال حملته الرئاسية ترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

كل/ود/ب ق

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