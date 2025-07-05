إردوغان طلب من ترامب التدخل بشأن إطلاق النار على منتظري المساعدات في غزة

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت أنّه طلب من نظيره الأميركي دونالد ترامب التدخّل لوقف عمليات إطلاق النار على منتظري المساعدات في قطاع غزة والتي تقول الأمم المتحدة إنّها أسفرت عن مقتل أكثر من 500 شخص.

وقال إردوغان إنّه التقى ترامب في قمة لحلف شمال الأطلسي في نهاية حزيران/يونيو، وقال له إنّ “هناك أشخاصا يُقتلون في طوابير (انتظار الحصول على) الطعام. يجب أن تتدخّل كي لا يتمّ قتل هؤلاء الأشخاص”، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضاف “طلبت منه التدخل في عملية غزة، قائلا: أنت الشخص الأنسب لإدارة هذه العملية، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. هناك أشخاص يُقتلون تحديدا في طوابير انتظار الطعام. يجب عليكم التدخل حتى لا يُقتل هؤلاء الناس”، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأناضول السبت.

في مطلع آذار/مارس، فرضت إسرائيل حصارا مطبقا على غزة، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الذي يشهد حربا مدمرة.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع مساعدات غذائية في غزة في 26 أيار/مايو، بعدما منعت الدولة العبرية لأكثر من شهرين دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الفلسطيني.

لكن عملياتها تشهد فوضى مع تقارير شبه يومية تفيد بوقوع قتلى بنيران إسرائيلية في صفوف منتظري تلقي المساعدات.

قتل حوالى 613 شخصا خلال عمليات توزيع مساعدات في قطاع غزة منذ نهاية أيار/مايو، بينهم 509 قتلوا قرب مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.

واتهم الجيش الإسرائيلي حماس بالوقوف وراء الحوادث.

وهذا الأسبوع، نفى رئيس مؤسسة غزة الإنسانية جوني مور وهو قس إنجيلي مقرّب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سقوط قتلى فلسطينيين في مواقع التوزيع الأربعة التابعة لها أو بالقرب منها.

كذلك أعلن إردوغان إن انتهاء الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل أتاح فرصة جديدة لإنهاء القتال في غزة.

وقال “فتح وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل بابا أيضا لغزة”. وأضاف بعد أيام من اجتماع رئيس جهاز الاستخبارات التركية ووزير الخارجية التركي على انفراد مع مسؤولين كبار في حماس “أظهرت حماس مرارا حسن نيتها في هذا الصدد”.

وأشار إلى أن الضغط الأميركي على إسرائيل سيكون “حاسما” في ضمان نجاح الاقتراح الهدنة الأخير لمدة 60 يوما في غزة، مضيفا أن مسألة الضمانات “ذات أهمية خاصة”.

وأكد أنه “في حال وقف إطلاق النار، يتعين على المجتمع الدولي الاستثمار بسرعة في مشاريع لإعادة الإعمار”. وقال “إذا أمكن تحقيق وقف إطلاق نار دائم، يمكن فتح طريق نحو سلام دائم في المنطقة”.

همو/ناش-س ح/ص ك