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إردوغان يعلن اكتشاف احتياطي جديد من الغاز الطبيعي بالبحر الأسود

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اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت أن تركيا اكتشفت احتياطيا جديدا من الغاز الطبيعي في البحر الأسود سيلبي احتياجات سكانها من الطاقة لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال “اكتشفنا 75 مليار متر مكعب (2650 قدم مكعب) من الغاز الطبيعي. وبهذه الكمية سنوفر احتياجات عائلاتنا لنحو ثلاث سنوات ونصف”.

وقدر إردوغان قيمة الاحتياطي بنحو 30 مليار دولار.

وقال “أنجز أمس عملنا في بئر غوكتيبي-3 الذي بدأ في 27 آذار/مارس مع سفينة الحفر من الجيل السابع عبد الحميد خان”.

ولا تزال تركيا تعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية حاجاتها من الطاقة رغم تأكيد اردوغان على رغبة أنقرة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

وأضاف “سنواصل مسيرتنا دون توقف ودون كلل ودون اكتراث للانتقادات أو العقبات حتى نصل إلى هدفنا المتمثل في استقلال تركيا بشكل كامل في مجال الطاقة”.

بور/ليل/ص ك

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