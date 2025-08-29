إريك ترامب يروج للبتكوين في آسيا

حثّ إريك ترامب، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الحضور خلال مؤتمر في هونغ كونغ الجمعة على شراء البتكوين، خلال رحلة إلى آسيا حيث تبحث شركته للعملات المشفرة عن عمليات استحواذ.

وكان المستثمرون الأميركيون في العملات المشفرة من الداعمين الرئيسيين لحملة دونالد ترامب الانتخابية، إذ تبرعوا بملايين الدولارات من أجل فوزه على أمل أن يبدل نهج الإدارة المشكك في جدوى هذا القطاع في عهد سلفه الديموقراطي جو بايدن.

وأقر مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي ثلاثة مشاريع قوانين تاريخية للعملات المشفرة، كما قام ترامب بعدة مبادرات دعما لهذا القطاع.

وعلى ضوء هذه التغييرات في التنظيمات، سجل البتكوين ارتفاعا حادا محققا رقما قياسيا مع تخطي قيمته 124500 دولار في منتصف آب/أغسطس قبل أن تعود وتتراجع.

وأعلن إريك ترامب (41 عاما) خلال مؤتمر “بتكوين آسيا” المنعقد في هونغ كونغ، أمام قاعة احتشدت بمؤيدي العملات المشفرة، أن البتكوين “أعظم الأصول في العالم”.

وأكد “ليس لدي شك في أن البتكوين ستصل إلى مليون دولار”.

وتابع “لقد احتضن مجتمع البيتكوين والدي بشكل لم أره من قبل، وآمل أن يكون ذلك أتى بثماره، لأننا نحب هذا المجتمع ونؤمن به”.

وذكرت صحيفة فاينانشل تايمز أن شركة “أميريكان بتكوين” لتعدين العملة الرقمية المدعومة من إريك ترامب وشقيقه دونالد ترامب جونيور، تسعى للاستحواذ على شركات في آسيا.

وقال إريك ترامب الجمعة “نحن على وشك طرح أسهمنا في بورصة ناسداك قريبا جدا”.

وردا على سؤال حول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في مجال الأصول الرقمية، قال إن الصين “قوة هائلة” في هذا القطاع.

ومن المقرر أن يحضر إريك ترامب اجتماعا للمساهمين في شركة “ميتابلانيت” اليابانية للبتكوين في الأول من أيلول/سبتمبر، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

وشارك الرئيس الأميركي وعائلته في عدد من مشاريع العملات المشفرة التي زادت من ثروته، فيما تدعم إدارته هذا القطاع.

