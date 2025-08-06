إسبانيا تفضل بدائل أوروبية على المقاتلات الأميركية إف-35

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قررت إسبانيا عدم شراء طائرات مقاتلة أميركية الصنع طراز إف-35، وستنظر في بدائل أوروبية، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء مؤكدة تقريرا نشرته صحيفة “إل باييس”.

يأتي هذا القرار إثر توتر بين مدريد وواشنطن بشأن رفض إسبانيا زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي حسبما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأفادت صحيفة “إل باييس” في وقت سابق الأربعاء نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليسارية أرجأت خطط شراء طائرات إف-35 وستبحث عن بدائل أوروبية.

خصصت الحكومة 6,25 مليار يورو (7,25 مليار دولار) في ميزانيتها لعام 2023 لشراء طائرات مقاتلات جديدة. وذكرت مجلة “جينز” البريطانية المختصة بالشؤون العسكرية والدفاعية، أن إسبانيا تدرس شراء ما يصل إلى 50 طائرة إف-35، وفقا للصحيفة.

لكن خطة الحكومة لاستخدام الجزء الأكبر من 10,5 مليار يورو إضافية من الإنفاق الدفاعي المُعلن عنه لهذا العام تستبعد شراء طائرات إف-35، حسبما أضافت الصحيفة.

وتُصنّع شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة في مجال الطيران والفضاء هذه الطائرات.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أن الخيار الإسباني يشمل طائرات يوروفايتر الأوروبية الصنع وطائرات مقاتلة من مشروع أوروبي كبير لتطوير مقاتلات من الجيل المقبل (FCAS)، والذي تُعدّ شركتا داسو للطيران وإيرباص من أبرز شركائه الصناعيين.

وكان سانشيز قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي المُحدد في عام 2024.

لكنه رفض لاحقا زيادة الإنفاق على المدى الطويل إلى 5% ما دفع ترامب إلى تهديد إسبانيا بفرض رسوم جمركية إضافية.

دس/غد/ص ك