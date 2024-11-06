إسرائيليون في القدس متفائلون بعودة ترامب لأنه “قادر على صنع السلام”

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في القدس، انطوت الأنباء عن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية على أمل في أن تتمكن إدارته الجديدة من إنهاء الحروب المستمرة، حتى أن البعض اعتبر فوزه “جزءا من خطة إلهية”.

وتقول إستر هندرسون (44 عاما) بينما كانت تتسوق في سوق محانيه يهودا الشعبي في المدينة لوكالة فرانس برس “أؤمن بأن هذا جزء من خطة إلهية (…) انه جزء من خطة تظهر لنا الجانب الشرير الأكثر فسادا، العولمة، لقد بدأت بالانهيار”.

وتضيف “ليس الأمر أنني أحب ترامب كثيرا، أنا فقط لا أحب ما يحدث في العالم مؤخرا”.

أظهر استطلاع للرأي اجرته القناة 12 الإخبارية الاسرائيلية الأسبوع الماضي أن 66 في المئة من الإسرائيليين يأملون في رؤية ترامب يعود إلى البيت الأبيض.

وانعكس هذا الشعور لدى العديد من الأشخاص في الشارع الاسرائيلي الاربعاء.

يقول يوسي ميزراحي (51 عامًا) بينما كان يبيع الفاكهة في السوق الشعبي “هذا ممتاز، إنه جيد لليهود”.

ويضيف “الآن نحتاج فقط إلى أن يمدنا بالأسلحة” مشيرا إلى قدرة ترامب على “إنهاء الحرب”.

وفي مقهى في السوق، يقول يحيئيل حاغبي (57 عامًا) إنه “سعيد للغاية” بفوز ترامب، ويحدوه أمل أن تجلب عودته إلى البيت الأبيض “السلام”.

– “اؤمن به” –

ويتوقع الرجل الخمسيني أن يستخدم ترامب مهاراته كرجل أعمال ناجح للتوسط في السلام بين إسرائيل والقادة الإقليميين، كما فعل في عام 2020 مع اتفاقيات إبراهيم التي ارست التطبيع بين الدولة العبرية وعدد من الدول العربية.

ويضيف حاغبي “إنه قوي…أنا اؤمن به. أعتقد أنه قادر على صنع السلام مع العرب… إنهم يحبونه”.

ويوضح أنه كان أقل إعجابًا بنائبة الرئيس “الضعيفة” كامالا هاريس، مؤكدا أنها لم تكن لتنجح في إدارة الصراعات الدائرة الآن في الشرق الأوسط.

ويتفق ناتان شلومو (36 عامًا) مع حاغبي مشككا في قدرة هاريس والحزب الديموقراطي على الوقوف إلى جانب إسرائيل وإدارة الحروب.

ويقول شلومو المقيم في القدس “سيتصرف ترامب في حالة الحرب كرجل … بالطريقة التي من المفترض أن يتصرف بها الرجل التقليدي”.

في المقابل، يتعامل إسرائيليون آخرون بحذر مع عودة ترامب الى البيت الأبيض.

ويقول آسا إزهار (63 عاما) الذي وصل الى القدس من مدينة موديعين وسط إسرائيل “لدي مشاعر مختلطة”.

ويضيف “أنا قلق بعض الشيء حيال ترامب لأنه متقلب ويمكن أن يكون متقلبا في ما يتعلق بنا أيضا”.

ويتابع “لا أنكر أنه أرسى اتفاقيات إبراهيم وغيرها، لكنني آمل ألا يبدأ الحروب بل أن ينهيها”.

أما دحانيت ياسمين (56 عاما) فغير متأكدة مما إذا كانت عودة ترامب جيدة أم سيئة، لكن “المهم في النهاية أن يكون من تم انتخابه مفيدا لإسرائيل”.

راغ/ها/ب ق