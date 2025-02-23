إسرائيل تؤجل الإفراج عن أكثر من 600 سجين فلسطيني

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القدس (رويترز) – أرجأت إسرائيل إطلاق سراح أكثر من 600 سجين ومعتقل فلسطيني كانت وافقت على إطلاق سراحهم يوم السبت بعد أن سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ستة رهائن إسرائيليين.

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد إن تأجيل الإفراج عن الفلسطينيين جاء بسبب “الانتهاكات المتكررة” من قبل حماس.

وأضاف المكتب أن الإفراج الذي كان مقررا يوم السبت سيؤجل لحين تسليم الدفعة التالية من الرهائن “دون طقوس الإهانة” أو أي مراسم استفزازية.

والرهائن الذين سلمتهم حماس يوم السبت يمثلون آخر دفعة من الرهائن الأحياء الذين تقرر تسليمهم بموجب المرحلة الأولى من اتفاق هش لوقف إطلاق النار بدأ الشهر الماضي.