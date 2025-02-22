إسرائيل تؤخر إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين بعد الإفراج عن ستة رهائن من غزة

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أخرت إسرائيل السبت الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين إثر إطلاق سراح ستة رهائن في غزة، وفق مسؤولين إسرائيليين، فيما تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو التحرك “بحزم” لإعادة بقية الرهائن.

وفي حين كان من المفترض أن تطلق إسرائيل سراح 602 من المعتقلين الفلسطينيين مقابل الإسرائيليين الستة، قال مسؤولون إسرائيليون إن ذلك قد يحدث فقط بعد أن يعقد نتانياهو مشاورات أمنية في وقت لاحق السبت.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن هويته “ما أن تنتهي هذه المشاورات، سيتم اتخاذ قرار في شأن المراحل المقبلة” لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

ولم تقدم المصادر سببا واضحا للتأخير الذي يأتي بعد يومين ساد فيهما حزن في إسرائيل، حيث تم التعرف على رفات الرهينة شيري بيباس غداة تسليم جثة تبين أنها ليست لها.

وتم إطلاق سراح ستة إسرائيليين، بعضهم من مزدوجي الجنسية، في وقت سابق السبت، وهم المجموعة الأخيرة من الرهائن الأحياء تنفيذا للمرحلة الأولى من الهدنة.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه سيتم في المقابل الإفراج عن 602 من المعتقلين الفلسطينيين السبت بينهم 50 محكوما بالسجن المؤبد. وأضاف أنه من المقرر إبعاد 108 من المعتقلين خارج الأراضي الفلسطينية.

– “مواصلة التحرك بحزم” –

كما في عمليات التسليم السابقة في غزة، انتشر مقاتلون مسلحون وملثمون من حماس بزيهم العسكري، وأعدت الحركة منصتين صعد إليهما خمسة من الرهائن برفقة مقاتليها قبل تسليمهم الى اللجنة الدولية الصليب الأحمر.

تحت المطر، انتشر مئات من مقاتلي حماس وهم يحملون بنادق رشاشة أو قذائف صاروخية، في رفح أولا بجنوب قطاع غزة، حيث تم تسليم الرهينتين تل شوهام وأفيرا منغستو.

وقرأ تل شوهام، الإسرائيلي الإيطالي النمساوي البالغ 40 عاما كلمة عبر المذياع.

ووقف بجانبه على المنصة أفيرا منغستو (38 عاما) الذي احتجز حوالى عشر سنوات في قطاع غزة، خافضا رأسه، وبدا يمشى بصعوبة إلى المنصة. ووصفته السلطات الإسرائيلية بأنه غير مستقر نفسيا، وصور وهو يتسلق السياج الذي يفصل إسرائيل عن غزة عام 2014، وكان محتجزا منذ ذلك الحين.

وبعد قليل، تكرر السيناريو نفسه في مخيم النصيرات بوسط القطاع، مع إفراج حماس عن إيليا كوهين وأومير شيم توف وأومير وينكرت الذين تراوح أعمارهم بين 22 و27 عاما، وخطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي في جنوب إسرائيل.

وظهر الثلاثة مبتسمين بعد 505 أيام في الأسر، ووجهوا التحية للحشود.

وتندد إسرائيل والأمم المتحدة والصليب الأحمر بترتيبات حماس عند كل عملية لإطلاق سراح الرهائن.

في شكل منفصل، أعلن الجيش الاسرائيلي تسلّم الصليب الأحمر بعيدا عن الكاميرات الرهينة السادس هشام السيد (37 عاما) من البدو في إسرائيل وكان محتجزا في غزة منذ حوالى عشر سنوات.

وقالت عائلة السيد بعد الإفراج عنه إنها “كانت لحظة طال انتظارها”.

وأعربت عائلة منغستو عن ارتياحها لإطلاق سراحه بعد “عشر سنوات وخمسة أشهر من معاناة لا توصف”.

من جانبها، أبدت عائلة تل شوهام “ارتياحها الكبير” وقالت إنها تتعاطف مع عائلات الرهائن الآخرين.

وفي تل أبيب تجمع أقرباء الرهائن وداعموهم في “ساحة الرهائن” لمتابعة عمليات الإفراج في بث مباشر على شاشات كبيرة.

من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان لمكتبه إنه رحب بعودة الرهائن معتبرا “أنها لحظة فرح وارتياح لعائلاتهم وكل الأمة”، مضيفا أن “حكومة إسرائيل عازمة على مواصلة التحرك بحزم بهدف إعادة جميع رهائننا إلى الوطن”، سواء أحياء أو أمواتا.

– “أكاذيب” –

قبيل ذلك أكدت عائلة شيري بيباس (32 عاما) مقتلها عقب التعرف على جثتها بعدما سلمتها حركة حماس الجمعة.

تحوّلت هذه العائلة الى رمز لأزمة الرهائن والصدمة التي عرفتها إسرائيل، إذ خطف أثناء الهجوم ياردين بيباس زوج شيري، وطفلاهما أرييل وكفير اللذان كانا يبلغان أربع سنوات وثمانية أشهر ونصف شهر.

وكانت حركة حماس سلّمت الخميس أربع جثث في إطار اتفاق الهدنة مع الدولة العبرية، قائلة إنها جثث شيري وأرييل وكفير، والمسنّ عوديد ليفشيتز.

لكن السلطات الإسرائيلية أعلنت لاحقا أن شيري بيباس لم تكن بين الجثث، وأن الجثة الرابعة هي لامرأة من غزة.

وبعد الإقرار باحتمال حدوث خطأ، سلمت حماس رفات شيري بيباس.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة حماس بارتكاب “عمليات قتل مروعة”، فيما اتهمها الجيش بقتل الطفلين “بأيدٍ عارية” أثناء أسرهما في قطاع غزة.

وقالت عائلة بيباس السبت إنها لم تتلق “أي تفاصيل” من السلطات الإسرائيلية بشأن ظروف مقتلهم، وطلبت تجنب “نشر أي تفاصيل” حول هذا الموضوع. وأضافت “لقد كانت جريمة قتل، ولا داعي لمزيد من الاعتبارات”.

وكانت حماس أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مقتل شيري وطفليها جراء ضربة جوية إسرائيلية في غزة.

واتهمت الحرك إسرائيل السبت بنشر “الأكاذيب” بشأن مقتل الأم وطفليها، قائلة “هذه الادعاءات الباطلة هي محاولة مكشوفة من الاحتلال المجرم للتلاعب بمشاعر عائلات أسراه، ولحرف الغضب الشعبي المتصاعد ضد (بنيامين) نتانياهو وحكومته الإرهابية المتطرفة”.

– تأخر المفاوضات –

حذّرت حماس السبت “من محاولات الاحتلال التنصّل من الاتفاق”، مضيفة أن “الطريق الوحيد لعودة الأسرى إلى ذويهم هو عبر التفاوض والالتزام الصادق ببنود الاتفاق”.

والأربعاء، قالت حماس إنها مستعدة للإفراج “دفعة واحدة” عن كل الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة خلال المرحلة الثانية من الاتفاق والتي كان مقررا أن تبدأ في الثاني من آذار/مارس.

لكن المفاوضات غير المباشرة بشأن هذه المرحلة التي يُفترض أن تضع حدا للحرب بشكل نهائي، تأخرت مع تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاك الهدنة.

وما زال 62 من بين 251 رهينة خطفوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول، محتجزين في قطاع غزة بينهم 35 قتلوا بحسب الجيش الاسرائيلي.

ومنذ بدء الهدنة، تسلمت إسرائيل 29 رهينة بينهم 4 قتلوا، مقابل إطلاق سراح أكثر من 1100 معتقل فلسطيني.

وينصّ اتفاق التهدئة في مرحلته الأولى على أن تطلق حماس سراح 33 رهينة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 1900 معتقل فلسطيني محتجزين في سجونها.

وأكدت حركة حماس أنه لم يبق سوى تسليم جثث أربعة رهائن إلى إسرائيل بحلول الأول من آذار/مارس بنهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة فمن المفترض مبدئيا أن تتعلق بإعادة إعمار غزة التي يعيش أهلها المشردين جراء الحرب بين الركام في ظل برد قارس.

أسفر هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1215 شخصا من الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات رسمية، بما في ذلك الرهائن الذين لقوا حتفهم أو قتلوا في الأسر.

وأدت الهجمات الإسرائيلية المدمرة إلى مقتل 48319 شخصا على الأقل في غزة، غالبيتهم مدنيون، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها. وتسببت الحرب بكارثة إنسانية في القطاع المحاصر.

بور/دص-ح س/ب ق