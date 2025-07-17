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إسرائيل تتهم جنديا بالتجسس لصالح إيران

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القدس (رويترز) – قالت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) في بيان يوم الخميس إن السلطات الإسرائيلية وجهت لجندي إسرائيلي تهمة التجسس لصالح إيران مقابل المال.

وجاء في البيان أن الجندي، الذي لم يكشف عن اسمه، أرسل للإيرانيين مقاطع فيديو لاعتراض صواريخ في الجو ولمواقع أصابتها نيران الصواريخ الإيرانية في الحرب التي استمرت 12 يوما بين العدوين اللدودين الشهر الماضي.

وقال جهاز شين بيت إن الجندي لم يرسل أي مواد جمعها خلال أداء مهامه في الجيش الإسرائيلي، وأضاف أن المعلومات التي سلمها لإيران لم تكن سرية.

ومع ذلك، قال البيان “هذا يعد حادثا خطيرا بشكل خاص ينطوي على اتصال مباشر بين جندي في الجيش الإسرائيلي وعناصر أجنبية معادية”.

وأمرت المحكمة العسكرية بإبقائه رهن الاحتجاز حتى الأسبوع المقبل.

وجاءت أنباء توجيه الإتهام بعد يوم واحد فقط من إطلاق إسرائيل حملة إعلامية غير اعتيادية على مستوى البلاد تحذر المواطنين من التجسس لصالح إيران.

وقالت الإعلانات إن الأشخاص الذين أخذوا أموالا إيرانية مقابل معلومات يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.

من جانبها، أعدمت إيران عددا من الأشخاص خلال الشهر الماضي بعد إدانتهم بالتعاون مع إسرائيل وتسهيل عمليات سرية في البلاد.

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