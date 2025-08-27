The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تتوقع مزيدا من المعلومات قريبا بشأن قصف مستشفى بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إن من المنتظر ورود مزيد من المعلومات في الأيام القليلة المقبلة حول الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وأضاف في تصريحات لصحفيين “ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها”.

وقال “هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين أو أي شخص لا علاقة له بالإرهاب”.

وكان من بين القتلى صحفيون يعملون لصالح وكالتي رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي خلص إلى مقتل ستة من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الغارة.

وقالت شيا “خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من أعضاء حماس – أحدهم شارك في هجمات السابع من أكتوبر – قتلوا عندما قصف الجيش الإسرائيلي الموقع الذي كانت حماس تستخدمه لمراقبة القوات عند المستشفى”.

وأضافت “نلاحظ الطبيعة السريعة لهذا التحقيق والرد، وندعو هذا المجلس إلى إدانة استمرار حماس في استخدام البنية التحتية المدنية”.

ولم يكن أي من الصحفيين الخمسة من بين الأهداف الفلسطينية الستة المزعومة التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في بيان مكتوب صدر يوم الثلاثاء.

وتضمن البيان صورا لستة أشخاص قُتلوا، من بينهم أفراد قيل إنهم أعضاء بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية