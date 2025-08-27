إسرائيل تتوقع مزيدا من المعلومات قريبا بشأن قصف مستشفى بغزة

reuters_tickers

2دقائق

الأمم المتحدة (رويترز) – قال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون يوم الأربعاء إن من المنتظر ورود مزيد من المعلومات في الأيام القليلة المقبلة حول الغارة التي استهدفت مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل، بينهم خمسة صحفيين.

وأضاف في تصريحات لصحفيين “ما زلنا نبحث في تفاصيل تلك الحادثة، وسنحصل خلال الأيام القليلة المقبلة على مزيد من المعلومات عنها”.

وقال “هدفنا هو محاربة الإرهابيين، وليس الصحفيين أو أي شخص لا علاقة له بالإرهاب”.

وكان من بين القتلى صحفيون يعملون لصالح وكالتي رويترز وأسوشيتد برس وقناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة يوم الأربعاء إن الجيش الإسرائيلي خلص إلى مقتل ستة من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الغارة.

وقالت شيا “خلص الجيش الإسرائيلي إلى أن ستة من أعضاء حماس – أحدهم شارك في هجمات السابع من أكتوبر – قتلوا عندما قصف الجيش الإسرائيلي الموقع الذي كانت حماس تستخدمه لمراقبة القوات عند المستشفى”.

وأضافت “نلاحظ الطبيعة السريعة لهذا التحقيق والرد، وندعو هذا المجلس إلى إدانة استمرار حماس في استخدام البنية التحتية المدنية”.

ولم يكن أي من الصحفيين الخمسة من بين الأهداف الفلسطينية الستة المزعومة التي ذكرها الجيش الإسرائيلي في بيان مكتوب صدر يوم الثلاثاء.

وتضمن البيان صورا لستة أشخاص قُتلوا، من بينهم أفراد قيل إنهم أعضاء بحركتي حماس والجهاد الإسلامي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)