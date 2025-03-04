إسرائيل تريد اتفاقا بشأن تحرير الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار بغزة

reuters_tickers

4دقائق

من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء إن إسرائيل مستعدة للمضي إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما دامت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مستعدة لإطلاق سراح المزيد من الرهائن المحتجزين لديها وعددهم 59.

ودخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني بموجب اتفاق بوساطة مصرية وقطرية وبدعم من الولايات المتحدة. وأطلقت حماس سراح 33 رهينة إسرائيلية وخمسة تايلانديين مقابل ألفي سجين ومحتجز فلسطيني.

وانتهت المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوما دون التوصل إلى اتفاق حول حكم غزة بعد الحرب ومستقبل حماس نفسها. وأوقفت إسرائيل في وقت سابق دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع.

وفي وقت يستعد فيه قادة الدول العربية لعقد قمة في القاهرة لمناقشة خطة لإنهاء الحرب بشكل دائم، قال ساعر للصحفيين في القدس “مستعدون للمضي في المرحلة الثانية”.

وأضاف “لكن من أجل تمديد الوقت أو إطار العمل، نحتاج إلى اتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن”.

وتقول حماس إنها تريد المضي في مفاوضات المرحلة الثانية التي قد تُفضي إلى إنهاء الحرب بصورة دائمة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع بالكامل وإعادة الرهائن المتبقين وعددهم 59 رهينة الذين احتجزوا في الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

لكن إسرائيل تشترط تسليم الرهائن لتمديد الاتفاق وتدعم خطة تقول إنها من اقتراح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط لتمديد وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وحتى بعد عطلة عيد الفصح اليهودي في أبريل نيسان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أومير دوستري لإذاعة الجيش إن إسرائيل تمهل حماس “بضعة أيام” للموافقة على اقتراح ويتكوف. وأضاف “إذا لم يحدث هذا، فسيجتمع مجلس الوزراء الأمني المصغر ويقرر الخطوة التالية”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين إن ويتكوف يعتزم زيارة منطقة الشرق الأوسط في الأيام المقبلة لبحث تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أو المضي قدما إلى المرحلة الثانية.

ونفى ساعر أن تكون إسرائيل انتهكت الاتفاق بعدم المضي قدما في مفاوضات المرحلة الثانية. وقال إنه لا يوجد “انتقال تلقائي” بين المراحل مضيفا إن حماس نفسها انتهكت الاتفاق فيما يتعلق بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة من خلال الاستيلاء على معظم الإمدادات.

وتابع “إنها وسيلة لمواصلة الحرب ضد إسرائيل. إنها اليوم الجزء الأكبر من دخل حماس في غزة”.

وقالت مجموعات إغاثة إن نهب شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة والاستيلاء عليها بشكل غير مشروع مشكلة كبيرة، لكن حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007 تنفي الاستيلاء على المساعدات من أجل أعضائها.

ورفض ساعر التعليق على تقرير إعلامي إسرائيلي ذكر أن إسرائيل حددت مهلة عشرة أيام للتوصل إلى اتفاق أو استئناف القتال، لكنه قال “إذا أردنا أن نفعل ذلك، فسوف نفعله”.