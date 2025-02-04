إسرائيل تستعد لإرسال وفد إلى الدوحة لمناقشة المضي في وقف إطلاق النار بغزة

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لإرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة القطرية الدوحة لمناقشة المضي في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ونصت بنود الاتفاق الأصلي على وقف إطلاق النار لمدة 42 يوما ومبادلة رهائن بسجناء فلسطينيين. كما نصت على أنه من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء محادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق لتمهيد الطريق لإنهاء محتمل للحرب.