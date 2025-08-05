إسرائيل تستعد لمرحلة جديدة من الحرب على غزة

afp_tickers

8دقائق

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء اجتماعا أمنيا لعرض خطة جديدة للحرب المتواصلة في غزة قد تتضمّن إعادة احتلال القطاع الفلسطيني بشكل كامل، فيما سمحت الدولة العبرية بعودة دخول السلع التجارية بشكل جزئي الى القطاع المحاصر والمدمّر.

ومن المتوقع أن يجتمع نتانياهو مع قادة الأمن في القدس لإصدار أوامر جديدة، بالتزامن مع اجتماع لمجلس الأمن الدولي يعقد في نيويورك لتسليط الضوء على معاناة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ولم يتم تأكيد توقيت الاجتماع الأمني رسميا.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء سيجتمع مع رئيس هيئة الأركان ووزير الدفاع. كما نقلت عن مسؤولين كبار في مكتب نتانياهو قولهم إن من بين القرارات التي ستعلن إعادة احتلال كامل لقطاع غزة.

وبحسب تقرير بثته إذاعة “كان” العامة، “يريد نتانياهو من الجيش الإسرائيلي أن يسيطر على كامل غزة”.

وأضاف التقرير “أكد عدد من أعضاء الحكومة الذين تحدثوا مع رئيس الوزراء أنه قرر توسيع المعركة لتشمل المناطق التي قد يكون الرهائن محتجزين فيها”.

وأعلنت صحيفة “معاريف” اليومية الخاصة أن “القرار قد اتُخذ. نحن في طريقنا لغزو كامل لغزة”.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الثلاثاء أن “هزيمة حماس في غزة مع خلق الظروف لعودة الرهائن، هما الهدفان الرئيسيان للحرب، وعلينا القيام بكل ما يلزم لتحقيقهما”.

ولاقت الخطة التي يتم التداول بها في الإعلام، ردّ فعل غاضبا من حكومة حماس في غزة التي أكدت أنها لن تغيّر موقفها بشأن محادثات وقف إطلاق النار.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران لوكالة فرانس برس الثلاثاء “الكرة في ملعب الاحتلال والجانب الأميركي. للأسف الجانب الاميركي يواصل دعم الاحتلال، وهذا فعليا يؤخر إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى”.

– ضغوط –

وبعد 22 شهرا من القتال الذي بدأ بعد هجوم شنته حركة حماس على الحدود الجنوبية لإسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يواجه نتانياهو ضغوطا على جبهات عدّة.

في إسرائيل، تطالب عائلات الرهائن الـ49 المتبقين في قطاع غزة، بوقف لإطلاق النار لإعادتهم.

عالميا، تدفع المنظمات الإنسانية للسماح بإدخال الغذاء إلى الفلسطينيين المهدّدين ب”مجاعة جماعية”، فيما أعلنت عواصم غربية عن خطط للاعتراف بدولة فلسطين، رغم معارضة شديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويحاول حلفاء نتانياهو من اليمين المتطرف في ائتلافه الحاكم، استغلال الحرب لإعادة احتلال غزة وتشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

في نيويورك، يجري العمل على تنظيم اجتماع لمجلس الأمن الدولي للتركيز على مصير الرهائن بدلا من المجاعة التي تلوح في الأفق والتي يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي فيها ادعاء مبالغا فيه.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحملة عسكرية أسفرت عن مقتل 61020 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

– أهداف الحرب –

وأصر نتانياهو الإثنين على أن أهداف حرب إسرائيل لا تزال تتمثل بـ “هزيمة العدو، وإطلاق سراح رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل بعد الآن”.

وجاءت تصريحاته بعد دعوة 550 من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين وبينهم رؤساء سابقون لأجهزة الاستخبارات، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الضغط على نتانياهو لوضع حدّ للحرب في قطاع غزة.

وكتب هؤلاء في رسالة مفتوحة “رأيُنا المهني أنّ حماس لم تعد تطرح تهديدا استراتيجيا لإسرائيل… لقد حقّقنا جميع الأهداف العسكرية، وهذه الحرب لم تعد عادلة… إنها تؤدي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها”.

وبدت عائلات الرهائن مصدومة من الحديث عن التصعيد. وقالت في بيان “منذ 22 شهرا، تم إيهام الرأي العام بأن الضغط العسكري والقتال المكثف سيعيدان الرهائن. …يجب قول الحقيقة: توسيع الحرب يُعرّض حياة الرهائن للخطر، وهم بالفعل في خطر الموت المباشر”.

وأضاف “نتانياهو يقود إسرائيل والرهائن إلى الخراب”.

– المواد الغذائية الأساسية –

وأعلن مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الثلاثاء أن إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية.

وقال المكتب في بيان “في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى معايير عدّة ومراقبة أمنية صارمة”.

وأطبقت حصارها حصارها على قطاع غزة اعتبارا من مطلع آذار/مارس، قبل أن تعلن في أيار/مايو تخفيفه جزئيا، وأقامت بالتنسيق مع واشنطن نظام توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” المثيرة للجدل لاقى انتقادا من المنظمات الدولية. وتفاقمت الأزمة الإنسانية والنقص في المواد الغذائية والأساسية في قطاع غزة.

واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو، إلا أن الأمم المتحدة تعتبر أن كميات الغذاء التي تدخل القطاع غير كافية لتجنّب المجاعة.

وذكر بيان “كوغات” أن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة، فيما ستخضع الشحنات لعمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة “منعا لتدخل منظمة حماس الإرهابية”.

وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.

وفي وقت لاحق، أعلن المكتب دخول أكثر من 300 شاحنة مساعدات إلى غزة الاثنين، “وهي الآن في انتظار جمعها وتوزيعها”، فيما تم إسقاط “120 حزمة من المساعدات بالتعاون مع الإمارات ومصر والأردن وألمانيا وكندا وبلجيكا”.

بور/ها/رض