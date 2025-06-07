إسرائيل تستعيد رفات رهينة تايلاندي من غزة ومقتل 45 في غارات جوية

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من معيان لوبيل وجيداء طه

القدس/القاهرة (رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت إن الجيش الإسرائيلي استعاد رفات رهينة تايلاندي كان محتجزا في غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، بينما أفاد مسعفون في القطاع بمقتل 45 شخصا مع استمرار الغارات الإسرائيلية.

وذكر كاتس أن رفات الرهينة ناتابونج بينتا كان يحتجزه فصيل كتائب المجاهدين الفلسطيني المسلح وتمت استعادته من منطقة رفح في جنوب غزة. وجرى إبلاغ عائلته في تايلاند بذلك.

واختُطف بينتا، وهو عامل في مجال الزراعة، من تجمع نير عوز السكني الصغير في غلاف غزة حيث تعرض ربع السكان للقتل أو الخطف خلال هجوم حماس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بينتا اختُطف حيا وقتله خاطفوه الذين قتلوا أيضا رهينتين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والأمريكية وأخذوا جثتيهما إلى القطاع وتمت استعادة رفاتهما الأسبوع الماضي.

ولم تدل كتائب المجاهدين بعد بتعليق. ونفت الجماعة سابقا قتل الرهائن الذين اقتادتهم للقطاع أو من أسرتهم حماس. وقال الجيش الإسرائيلي إن كتائب المجاهدين لا تزال تحتجز رفات مواطن أجنبي آخر. ويُعتقد أن 20 فقط من الرهائن المتبقين، وعددهم 55، ما زالوا على قيد الحياة.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن كتائب المجاهدين احتجزت الرهينة الإسرائيلية شيري بيباس وطفليها وقتلتهم. واستعادت إسرائيل رفاتهم خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وانهار في مارس آذار بعد عدم تمكن الجانبين من الاتفاق على شروط تمديده إلى مرحلة ثانية.

ومنذ ذلك الحين، توسع إسرائيل هجومها في أنحاء قطاع غزة مع تعثر الجهود التي تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر للتوصل إلى وقف آخر لإطلاق النار.

وذكر مسعفون في غزة أن 45 شخصا قتلوا في غارات جوية إسرائيلية على القطاع يوم السبت.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 15 فلسطينيا قُتلوا وأصيب 50 آخرون في غارات جوية شنتها إسرائيل يوم السبت بحي الصبرة في مدينة غزة شمال القطاع.

ولم يدل الجيش الإسرائيلي بتعليق حتى الآن، وأمر السكان في وقت لاحق بإخلاء حي جباليا المجاور قائلا إنه سيستهدف المنطقة بعد إطلاق مسلحين صواريخ من هناك.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت أن مستشفيات غزة لديها وقود يكفي لثلاثة أيام فقط، وأن إسرائيل تمنع وصول وكالات الإغاثة الدولية إلى المناطق التي توجد بها مخازن وقود مخصص للمستشفيات.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي ولا وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي جهة إسرائيلية تُنسق الشؤون الإنسانية مع الفلسطينيين، على طلبات للتعليق حتى الآن.