إسرائيل تستمد اسم عمليتها ضد إيران من إصحاح بالعهد القديم

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القدس (رويترز) – أطلقت إسرائيل على عمليتها العسكرية ضد إيران “الأسد الصاعد” وهو اسم مستمد من إصحاح بالعهد القديم “يبشر بمستقبل حافل بالانتصار لإسرائيل القوية”.

وصُور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس وهو يضع ورقة مكتوبة بخط اليد في شق بالحائط الغربي في القدس، ونشر مكتب نتنياهو يوم الجمعة صورة للورقة التي كُتب عليها “سينتفض الشعب كالأسد”.

ويأتي هذا التعبير من الإصحاح 23:24 في سفر العدد بالعهد القديم “هوذا شعب يقوم كلبوة، ويرتفع كأسد لا ينام حتى يأكل فريسة ويشرب دم قتلى”.