إسرائيل تستهدف مطار صنعاء اليمني

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من محمد الغباري

عدن (اليمن) (رويترز) – استهدف الجيش الإسرائيلي المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية يوم الثلاثاء في ثاني هجوم له خلال يومين على الحوثيين المتحالفين مع إيران بعد تصاعد التوتر بين الجماعة وإسرائيل.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الغارة.

ونصحت إسرائيل في وقت سابق السكان بمغادرة المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي قبل هجوم قالت إنه أدى إلى “تعطل المطار تماما”. وقال شهود إن أربع ضربات وقعت على العاصمة صنعاء.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل والحوثيين لكنه اشتد بعد سقوط صاروخ أطلقته الجماعة بالقرب من مطار بن جوريون في إسرائيل يوم الأحد.

ونفذت إسرائيل ضربات في محيط ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي “قبل قليل، قصفت طائرات مقاتلة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي البنية التحتية الإرهابية للحوثيين في المطار الرئيسي بصنعاء، وعطلته بالكامل”.

وأضاف “نُفذت الغارة ردا على هجوم شنه النظام الحوثي الإرهابي على مطار بن جوريون. وقُصفت مدارج للطائرات وطائرات وبنية تحتية في المطار”.

وقالت ثلاثة مصادر في المطار لرويترز إن ضربات يوم الثلاثاء استهدفت ثلاث طائرات مدنية وصالة المغادرة ومدرج المطار وقاعدة جوية عسكرية تحت سيطرة الحوثيين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن المطار كان “مركزا رئيسيا للنظام الإرهابي الحوثي لنقل الأسلحة والعناصر”.

ونقلت قناة المسيرة عن جماعة الحوثي قولها في بيان “الشعب اليمني ماض في خياراته الضاغطة على الكيان حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار”.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج على إكس إن الأعمال القتالية في الآونة الأخيرة “تمثل تصعيدا خطيرا في سياق إقليمي هش وغير مستقر”.

وقال مسؤول في شركة الخطوط الجوية اليمنية لرويترز إن ثلاث طائرات تابعة للشركة دمرت وفقا لتقييم أولي.

* “محور المقاومة”

يطلق الحوثيون الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ تفجرت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة تضامنا مع الفلسطينيين.

وقال الحوثيون يوم الأحد إنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل بتكرار ضرب مطاراتها.

ويعيش 60 بالمئة من اليمنيين في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي التي صمدت لسنوات أمام قصف جوي شنه تحالف تقوده السعودية خلال حرب أهلية مدمرة في البلاد.

والحوثيون جزء من “محور المقاومة” المدعوم من إيران في مواجهة المصالح الإسرائيلية والأمريكية في الشرق الأوسط. ويضم ما يُعرف بمحور المقاومة أيضا جماعة حزب الله اللبنانية وحركة حماس.

ولا يزال الحوثيون قوة لا يُستهان بها رغم ضربات قوية وجهتها إسرائيل لتلك الجماعات باغتيال كبار قادتها وتدمير بنيتها التحتية العسكرية منذ اندلاع الحرب في غزة.

وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إن الضربات الإسرائيلية في محيط ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين تسببت في مقتل أربعة وإصابة 39 آخرين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بعد سقوط صاروخ الحوثيين بالقرب من مطار بن جوريون، مما دفع شركات طيران أوروبية وأمريكية لإلغاء رحلاتها إلى تل أبيب.