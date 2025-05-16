إسرائيل تضرب ميناءين في اليمن وتتوعد بالقضاء على قادة الحوثيين

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شنّت إسرائيل الجمعة ضربات على محافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن، متوعّدة بالمزيد وباستهداف قيادة الحوثيين، بعد ساعات قليلة على اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته في الخليج.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين اليمنيين بوقوع “عدوان إسرائيلي على ميناء الصليف” و”عدوان إسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة”. وأكّد مراسل وكالة فرانس برس في مدينة الحديدة سماع دوي انفجارات.

وبعد نحو ساعة، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على ميناءي الحديدة والصليف في اليمن.

ونشرت وزارة الصحة التابعة للحوثيين مساء الجمعة حصيلة أولية تفيد بسقوط قتيل وتسعة جرحى.

وأعلنت في بيان “استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين إثر العدوان الصهيوني على ميناء الصليف فيما أصيب ستة مواطنين في ميناء الحديدة”.

لاحقا، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمزيد من الضربات، وذلك في بيان مصوّر قال فيه “نجح طيارونا الآن في توجيه ضربات جديدة لميناءين إرهابيين تابعين للحوثيين”، مشيرا إلى أن الضربات تندرج في إطار “استمرار” استهداف الحوثيين/ ومؤكدا أن “هناك المزيد”.

وقال نتانياهو “لسنا مستعدين للوقوف مكتوفي الأيدي وترك الحوثيين يهاجموننا. سنضربهم بقوة أكبر، بما في ذلك قيادتهم وجميع البنى التحتية التي تسمح لهم بضربنا”.

وجاءت الضربات الإسرائيلية الجديدة بعد ساعات على مغادرة ترامب للخليج، حيث أمضى أربعة أيام متنقلا بين السعودية وقطر والإمارات.

وقبل زيارته، أبرمت الولايات المتحدة بوساطة عُمانية اتفاقا لوقف إطلاق النار مع المتمردين المدعومين من إيران، وضع حدا للهجمات الأميركية التي استمرت أسابيع، ردا على ضربات شنّها المتمردون اليمنيون على سفن في البحر الأحمر.

– إسرائيل تتوعّد –

عقب الضربات الجديدة، توعّد كذلك وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة “إكس” الحوثيين بـ”ضربات موجعة” إذا استمروا في هجماتهم، مضيفا “سنلاحق عبد الملك الحوثي في اليمن ونقضي عليه”.

وقال كاتس الجمعة “ستضرب قادة الإرهاب. كما فعلنا مع الضيف والسنوار في غزة”.

الأربعاء، نشر الجيش الإسرائيلي تحذيرا دعا فيه إلى إخلاء كل من ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة وميناء الصليف حتى إشعار آخر.

وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” حينها “تحذير مهم ومتكرر لكل المتواجدين في الموانئ البحرية التي يسيطر عليها النظام الحوثي الإرهابي”، مضيفا أن ” النظام الحوثي الإرهابي يستخدم الموانئ البحرية لصالح أنشطته الإرهابية”.

وكان هذا التحذير الثاني من نوعه، بعد تحذير سابق قبل قصف مطار صنعاء في السادس من أيار/مايو، ردا على صاروخ أطلقه الحوثيون نحو مطار بن غوريون، وكانت المرة الأولى التي يطال فيها صاروخ محيط المطار في تل أبيب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن وأدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في القدس ووسط إسرائيل. وتبنى الحوثيون إطلاق الصاروخ وقالوا إنه استهدف المطار نفسه.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ المتمرّدون الحوثيون في اليمن، في إطار إسنادهم للفلسطينيين، عدة هجمات صاروخية ضدّ إسرائيل واستهدفوا سفنا في البحر الأحمر قالوا إنها على ارتباط بالدولة العبرية.

بور-م ل/ود/ص ك