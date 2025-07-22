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إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

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(رويترز) – قالت جماعة الحوثي اليمنية يوم الثلاثاء إنها أطلقت صاروخا باليستيا على مطار بن جوريون الإسرائيلي قرب تل أبيب.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل وهو ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في عدة مناطق.

يأتي إطلاق الصاروخ من اليمن في أعقاب هجوم عسكري إسرائيلي على أهداف لجماعة الحوثي بميناء الحديدة يوم الاثنين، في أحدث هجوم للجيش الإسرائيلي على الجماعة المتحالفة مع إيران التي دأبت على استهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل وإطلاق الصواريخ عليها.

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