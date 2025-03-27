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إسرائيل تعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون من اليمن

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من جنى شقير

دبي (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الخميس إنه اعترض صاروخين أطلقا من اليمن قبل دخولهما لإسرائيل، وذلك بعد أن دوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق، منها القدس.

ويطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعما لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على معاقل الحوثيين في اليمن منذ 15 مارس آذار، وتعهد الرئيس دونالد ترامب بتحميل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة.

وأعلن الحوثيون في وقت لاحق من يوم الخميس إطلاق الصاروخين، وقالوا إن أحدهما فرط صوتي وأطلقوه باتجاه مطار بن جوريون الإسرائيلي وهدف عسكري لم يحددوه في منطقة تل أبيب.

وذكرت الجماعة اليمنية أنها أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه سفن حربية في البحر الأحمر كان من بينها حاملة الطائرات هاري إس. ترومان.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أياتا) أنها اضطرت إلى تحويل مسار إحدى طائراتها بسبب الصاروخين وأن الطائرة هبطت في تل أبيب بسلام.

والحوثيون حركة مسلحة تسيطر على كثير من المناطق المكتظة بالسكان في اليمن رغم حملة قصف جوي للتحالف بقيادة السعودية لما يقرب من 10 سنوات.

والجماعة جزء أيضا مما تطلق عليه إيران “محور المقاومة”، وهي شبكة من الجماعات المسلحة الإقليمية المعادية لإسرائيل والغرب، والتي تضم أيضا حركة حماس وجماعة حزب الله في لبنان، التي قلصت إسرائيل قدراتها بشكل كبير في حملة عسكرية جوية وبرية العام الماضي.

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