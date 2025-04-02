إسرائيل تعتزم السيطرة على مناطق في غزة وتوسيع العملية العسكرية

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – أعلنت إسرائيل توسيعا كبيرا لعملياتها العسكرية في غزة يوم الأربعاء وقالت إنها ستسيطر على مناطق واسعة من القطاع وستضمها إلى المناطق الأمنية إلى جانب عمليات إخلاء واسعة النطاق لمناطق بالقطاع.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن عمليات إخلاء واسعة النطاق ستحدث في مناطق القتال، ودعا سكان غزة إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة الرهائن الإسرائيليين، وقال إن هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب.

وأضاف أن العملية ستقضي على المسلحين وبنيتهم التحتية “مع السيطرة على مناطق واسعة ستضاف إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل”.

وأصدر الجيش الإسرائيلي بالفعل تحذيرات بالإخلاء للسكان في مناطق بجنوب القطاع. وذكرت إذاعة (صوت فلسطين) أن المنطقة المحيطة برفح صارت شبه خاوية بعد أوامر الإخلاء.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 53 شخصا قتلوا في ضربات إسرائيلية يوم الأربعاء، منهم 19 شخصا بينهم أطفال في غارة على مستشفى تابع للأمم المتحدة يُستخدم لإيواء النازحين.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف مبنى كان يستخدم سابقا مستشفى لكنه تحول إلى مركز قيادة وتحكم لحماس للتخطيط لهجمات، وأن الجيش استخدم المراقبة للحد من الخطر على المدنيين. ونفت حماس استخدام المبنى، ووصفت الاتهامات الإسرائيلية بأنها “محض افتراء”.

وفي موقع غارة في خان يونس، رفعت رضا الجبور حذاء صغيرا وأشارت إلى جدار ملطخ بالدماء وهي تروي كيف قُتلت إحدى الجارات مع طفلها (ثلاثة أشهر).

وقالت إنه منذ اللحظة التي وقعت فيها الغارة لم يتمكنوا من الجلوس أو النوم أو فعل أي شيء، واصفة كيف لم يتمكن موظفو الإنقاذ من فصل أشلاء القتلى.