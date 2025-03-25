إسرائيل تعتقل مخرجا فلسطينيا فاز بالأوسكار بعد إصابته في اشتباك مع مستوطنين

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رام الله (رويترز) – قال شاهد إن مخرج الفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم وثائقي يتناول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتقل في وقت متأخر من يوم الاثنين خلال مواجهة بعد محاولة مستوطنين سرقة أغنام من مزارعين فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جهاد نواجعة رئيس مجلس محلي سوسيا بالقرب من الخليل إن حمدان بلال المخرج المشارك لفيلم “لا أرض أخرى” كان يحضر تجمعا وقت الإفطار في قرية سوسيا بالقرب من الخليل عندما هاجمت مجموعة من المستوطنين التجمع.

وقال نواجعة في اتصال هاتفي مع رويترز “عشرات المستوطنين هاجموا التجمع عند الإفطار (تقريبا الساعة السادسة) كان بدهم يسرقوا الغنم من السيرة (حظيرة الأغنام)، طلعوا الشباب علشان يمنعوهم كان في حوالي ثماني إصابات من عندنا”.

وأضاف “جت الشرطة الإسرائيلية منعت الإسعاف الفلسطيني يسعف المصابين واعتقلوا ثلاثة شباب منهم حمدان الهريني المخرج الفلسطيني اللي كان مصابا وما بنعرف طبيعة إصابته”.

وتابع قائلا “هاي مش أول مرة المستوطنون يهاجموا التجمع تبعنا وبس في الفترة الأخيرة الاعتداءات بتزيد، يوم أمس سرقوا 10 غنمات”.

وقال الجيش الإسرائيلي إن أفراد الشرطة والجنود الإسرائيليين تدخلوا بعد أن ألقى فلسطينيون الحجارة على سيارات مواطنين إسرائيليين. وأضاف أنه اعتقل ثلاثة فلسطينيين يشتبه في أنهم ألقوا الحجارة عليهم.

ونفى التقارير التي تحدثت عن اعتقال أحد الفلسطينيين على الأقل من سيارة إسعاف.

ويسلط فيلم “لا أرض أخرى” الضوء على تهجير إسرائيل لسكان فلسطينيين وشارك في إخراجه إسرائيلي. وفاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي هذا العام.