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إسرائيل تعلن أنها ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة

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أعلن  مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الثلاثاء أن إسرائيل ستسمح جزئيا بدخول السلع التجارية مجددا إلى غزة لتخفيف اعتماد القطاع على المساعدات الإنسانية.  

وقال كوغات “في إطار صياغة الآلية، وافقت المؤسسة الدفاعية على عدد محدود من التجار المحليين، شرط الخضوع إلى عدة معايير ومراقبة أمنية صارمة”.

تخوض إسرائيل حربا ضد حركة حماس منذ 22 شهرا وفرضت حصارا كاملا على القطاع في الثاني من آذار/مارس، تم رفعه جزئيا في أيار/مايو للسماح لمؤسسة خاصة هي “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة من الولايات المتحدة بفتح مراكز لتوزيع المواد الغذائية.

واستؤنفت الشهر الماضي قوافل المساعدات وعمليات إلقاء المساعدات من الجو من قبل بلدان عربية وأوروبية في وقت حذّرت تقارير خبراء مفوضين من الأمم المتحدة من المجاعة في القطاع.

وذكر بيان كوغات بأن الدفع للبضائع التي ستُسلم سيتم بواسطة تحويلات مصرفية مراقبة فيما ستخضع الشحنات إلى عمليات تفتيش من الجيش الإسرائيلي قبل دخولها غزة “منعا لتدخل منظمة حماس الإرهابية” في العملية.

وأوضح أن السلع المسموح بها بموجب الآلية الجديدة ستشمل المواد الغذائية الأساسية والفاكهة والخضار وحليب الأطفال والمنتجات الصحية.

دك/لين/دص

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