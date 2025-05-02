إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ تبنى الحوثيون اطلاقه

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أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن، تبنى الحوثيون المدعومون من إيران المسؤولية عنه.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب على تطبيق تلغرام إنّه “بعد انطلاق صفّارات الإنذار مؤخرا في مناطق عدّة في إسرائيل، تمّ اعتراض صاروخ أطلق من اليمن”.

وأوضح الجيش أنّ الصاروخ اعترض بنجاح قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

وتبنت جماعة أنصار الله الحوثيين في بيان إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي “نوع فلسطين2” باتجاه إسرائيل.

وقالت الجماعة في بيانها إن الصاروخ “وصل إلى هدفه بنجاح بفضل الله وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له”.

وأكدت “أن عملياتها الإسنادية مستمرة حتى وقفِ العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

بور/بم-لمى