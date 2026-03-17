إسرائيل تعلن قتل علي لاريجاني وقائد قوات الباسيج في طهران

أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها قتلت أمين عام المجلس القومي الإيراني علي لاريجاني الذي يعتبر إحدى الشخصيات الرئيسية في الحكم، وقائد قوات الباسيج غلام رضا سليماني، في ضربات على طهران التي شهدت ليلة من القصف العنيف.

كذلك، استهدفت الضربات الإسرائيلية ليلا الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت التقارير عن إطلاق صواريخ إيرانية خلال الساعات الماضية في اتجاه إسرائيل ودول عدّة في دول الخليج حيث قتل شخص صباحا في أبو ظبي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أبلغني رئيس الأركان للتو أن لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وسليماني، قائد الباسيج، الجهاز القمعي المركزي في إيران، قد قُتلا مساء أمس” في ضربات نفّذها سلاح الجو الإسرائيلي على طهران.

ولم تؤكد طهران بعد هذه المعلومات.

وقتل في اليوم الأول من الحرب التي بدأتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في 28 شباط/فبراير المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي في ضربة على طهران.

وكان لاريجاني، وهو في أواخر العقد السادس، يحظى بثقة علي خامنئي. ويجمع خبراء ومتابعون على أن نفوذه ازداد بعد مقتل خامنئي، وكان يمسك بمفاصل أساسية في الحكم. واتسمّت كل تصريحاته خلال الأسابيع الأخيرة بنبرة عالية من التحدّي تجاه واشنطن والدولة العبرية.

كما أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الثلاثاء أن إسرائيل استهدفت في ضربة خلال الليل القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي أكرم العجوري المقيم في إيران، وهو القائد العام لسرايا القدس، الجناح المسلح للحركة.

وحصدت الحرب في 18 يوما حتى الآن المئات من القتلى، فيما نزح الملايين خصوصا في إيران ولبنان.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة الثلاثاء بعدما ردّت دول عدّة بفتور على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدتها في حماية حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لنقل الخام والغاز الطبيعي المسال.

وتغلق إيران هذا المضيق عمليا. كما تطلق صواريخ ومسيّرات على إسرائيل ودول الخليج التي تتهمها بالسماح للأميركيين باستخدام أراضيها ضد الجمهورية الإسلامية.

وقُتل شخص الثلاثاء جراء شظايا صاروخ بالستي جرى اعتراضه في أبوظبي، وفق السلطات.

وفي الكويت، أصيب اثنان من طواقم الطوارئ الطبية جراء سقوط شظايا على مركز للإسعاف، وفق وزارة الصحة الكويتية.

وقتل أكثر من 1200 إيراني بالضربات الأميركية والإسرائيلية، بحسب آخر حصيلة من وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس والتي لا يمكن التحقّق منها بشكل مستقل.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران الثلاثاء، بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس، بعد ليلة من القصف العنيف رافقها رعد وأمطار.

وسُمعت في القدس الثلاثاء انفجارات بعيدة أعقبت دوي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

كما تطال الحرب العراق الذي يعتبر منذ زمن ساحة لصراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران.

فقد استهدف هجوم صاروخي وبالمسيرات السفارة الأميركية في بغداد الثلاثاء.

بينما قتل أربعة أشخاص في غارة استهدفت منزلا في بغداد في وقت مبكر الثلاثاء، وفق ما صرح مسؤولان أمنيان. وأفاد أحدهما بمقتل “مستشارين إيرانيين اثنين” يعملان إلى جانب فصائل عراقية موالية لإيران.

ولا تقول إسرائيل أو واشنطن إنهما تستهدفان العراق، إلا أن الفصائل الموالية لإيران تتهمهما عادة بمثل هذه الضربات.

– قوة بحرية في هرمز –

وتمرّ خُمس صادرات الخام العالمية عبر مضيق هرمز، وتهدّد إيران باستهداف السفن التي تمرّ عبره.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول العالم، بما في ذلك حلفاء الولايات المتحدة، إلى إرسال سفن حربية لمرافقة الناقلات. لكن أيا منها لم توافق على ذلك بعد.

وطالب ترامب حلفاء بلاده بالانضمام “بحماسة كبيرة” إلى قوة بحرية لمرافقة ناقلات النفط عبر المضيق.

وحذّر من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح المضيق.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده تعمل مع حلفائها لوضع خطة “قابلة للتنفيذ” لإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه شدد على أنها لن تكون تحت مظلة الحلف الأطلسي.

وشددت ألمانيا على أن هذه “الحرب لا دخل لها بالناتو”.

واستبعدت كل من اليابان وأستراليا وبولندا وإسبانيا واليونان والسويد أيضا أي تدخل عسكري لها في مضيق هرمز.

وناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحرب أثناء اجتماع في بروكسل الاثنين لكنهم لم يبدوا “أي رغبة” في توسيع نطاق مهمّة التكتل في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب ما أفادت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.

وأشار محللون إلى أن عدم إظهار شركاء أميركا أي حماسة حيال الانضمام إلى حرب لم يؤخذ رأيهم فيها هو أمر غير مستغرب، في ظل عام من التوتر مع واشنطن بشأن ملفات من بينها الرسوم الجمركية وقضية غرينلاند.

وقال إروان لاغاديك من كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن إن الولايات المتحدة “شنّت حربا من دون استشارة الحلفاء، وتتوقّع منهم أن يتحمّلوا تبعاتها، وهذا أمر لن يمر”.

– “صدمة” –

وأقرّ ترامب الاثنين بأنه شعر بـ”الصدمة” حيال رد إيران على الهجمات الأميركية-الإسرائيلية.

وقال “لم يكن من المفترض أن يهاجموا كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط”.

وأضاف “يضربون قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت. لا أحد يتوقع ذلك”.

وحضّت كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إسرائيل على ضبط النفس في لبنان حيث أعلنت الدولة العبرية عن عملية بريّة “محدّدة” ضد حزب الله.

لكن الرئيس الاسرائيلي اسحق هرتسوغ دعا في مقابلة مع وكالة فرانس برس الدول الأوروبية الى “دعم أي جهد يهدف للقضاء” على حزب الله.

وأعلنت السلطات اللبنانية أن أكثر من مليون شخص سجلوا أسماءهم كنازحين منذ الثاني من آذار/مارس. ويقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

وطالت الحرب لبنان في 2 آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال خامنئي.

