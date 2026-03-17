إسرائيل تعلن مقتل لاريجاني وإيران تواصل هجماتها على دول الخليج

دبي/القدس 17 مارس آذار (رويترز) – أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الثلاثاء أن الجيش الإسرائيلي قتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني وقائد قوة الباسيج في غارات جوية ليلية، فيما واصلت طهران هجماتها على دول الخليج المجاورة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال كاتس في بيان إن الجيش أبلغه بمقتل لاريجاني.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية رسالة بخط يد لاريجاني، ينعي فيها البحارة الإيرانيين الذين قُتلوا في هجوم أمريكي، والذين كان من المتوقع أن تُقام جنازتهم اليوم الثلاثاء، ولكن لم يصدر أي تعليق فوري من طهران على تصريحات كاتس.

وسيكون لاريجاني أرفع شخصية تقتل منذ موت الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في اليوم الأول من الغارات الجوية الإسرائيلية الأمريكية في 28 فبراير شباط.

وأضاف كاتس أن غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج الإيرانية، قد قُتل أيضا.

وقوات الباسيج هي قوة شبه عسكرية تعمل بدوام جزئي، وتخضع لسيطرة الحرس الثوري الإيراني، وتُستخدم غالبا لقمع الاحتجاجات داخليا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان بأن نتنياهو أمر “بتصفية كبار مسؤولي النظام الإيراني”.

دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص دون أن تلوح نهاية قريبة لها في الأفق. ولا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، إذ يرفض حلفاء للولايات المتحدة طلب الرئيس دونالد ترامب المساعدة في إعادة فتح الممر المائي المهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من التضخم.

ولم تتوقف الهجمات من كلا الجانبين في وقت مبكر من اليوم، إذ أطلقت إيران صواريخ خلال الليل على إسرائيل، مما يؤكد أن طهران لا تزال لديها قدرة على شن ضربات بعيدة المدى على الرغم من القصف الأمريكي والإسرائيلي لأكثر من أسبوعين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف “البنية التحتية للنظام الإيراني” بموجة جديدة من الضربات في أنحاء طهران، بالإضافة إلى مواقع جماعة حزب الله في بيروت، وذلك بعد يوم من قوله إنه وضع خططا تفصيلية لخوض حرب مع إيران لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

(إعداد نهى زكريا وسامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)