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إسرائيل تعيد فريق مفاوضات غزة لبحث رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار

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من كريسبيان بالمر ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – قررت إسرائيل يوم الخميس إعادة فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات، وذلك بعد تقديم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ردا جديدا على مقترح لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

ووجه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر للوسطاء على جهودهم قائلا إن فريق التفاوض سيعود إلى إسرائيل لإجراء “المزيد من المشاورات”. وذكر في وقت سابق إن إسرائيل تنظر في رد حماس.

وقال مصدران مطلعان على المفاوضات في قطر إن قرار إسرائيل إعادة وفدها لا يشير بالضرورة إلى أزمة في المحادثات.

وقال مصدر رفيع المستوى في حماس لرويترز إنه لا تزال هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام بسبب ما وصفه بالمماطلة الإسرائيلية.

وأضاف المصدر أن رد حماس تضمن طلب بند يمنع إسرائيل من استئناف الحرب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوما.

يواجه الجانبان ضغوطا هائلة في الداخل والخارج للتوصل إلى اتفاق، مع تدهور الأوضاع الإنسانية داخل غزة بشدة وسط تفشي الجوع الحاد في القطاع الفلسطيني مما أثار صدمة العالم.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إسرائيل بوسعها التعامل مع النص الجديد. ومع ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن التوصل إلى اتفاق سريع ليس في المتناول، مع وجود فجوات بين الجانبين، منها ما يتعلق بالأماكن التي سينسحب إليها الجيش الإسرائيلي خلال أي هدنة.

وقال مسؤول فلسطيني مطلع على المحادثات لرويترز إن موقف حماس الأحدث “مرن وايجابي ويأخذ في الاعتبار المعاناة المتصاعدة في غزة وضرورة إنهاء المجاعة”.

وقالت سلطات الصحة المحلية إن العشرات لقوا حتفهم جوعا في غزة خلال الأسابيع القليلة الماضية مع اجتياح موجة من الجوع القطاع الفلسطيني. وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء إن 21 طفلا دون سن الخامسة كانوا من بين الذين لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت لاحق يوم الخميس، قالت وزارة الصحة في غزة إن شخصين آخرين لقيا حتفهما بسبب سوء التغذية. وقال مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة إنهما كانا يعانيان من أمراض أخرى وتوفيا بعد أن بقيا دون طعام لعدة أيام.

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح بدخول المساعدات لكن يتعين عليها التحكم فيها لمنع تحويلها إلى المسلحين. وكانت قد قطعت جميع الإمدادات عن غزة منذ بداية مارس آذار قبل أن تعيدها لكن بقيود جديدة في مايو أيار.

وتقول إسرائيل إنها سمحت بدخول ما يكفي من الغذاء لسكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة خلال فترة الحرب، وتحمل الأمم المتحدة مسؤولية بطء إيصاله. وفي المقابل، تقول الأمم المتحدة إنها تعمل بأقصى قدر ممكن من الفاعلية في ظل الشروط التي تفرضها إسرائيل.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية