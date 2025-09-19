إسرائيل تغلق معبرا بين الضفة الغربية والأردن بعد هجوم

القدس (رويترز) – أغلقت إسرائيل المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن يوم الجمعة، وذلك بعد يوم من إطلاق سائق يحمل مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين الإسرائيليين هناك.

وأعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية التي تدير معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) إغلاقه حتى إشعار آخر.

وتأثر أيضا المعبران بين إسرائيل والأردن، إذ أُغلق جسر الشيخ حسين (معبر نهر الأردن) في الشمال، وظل معبر وادي عربه (رابين) في الجنوب مفتوحا للعمال فقط.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على المعبر، وهو طريق رئيسي للتجارة بين الأردن وإسرائيل والبوابة الوحيدة لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية للوصول إلى الأردن والعالم.

(تغطية صحفية معيان لوبيل – إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)