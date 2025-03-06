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إسرائيل تفرض قيودا على دخول المصلين المسجد الأقصى خلال رمضان

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القدس (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن إسرائيل ستسمح لبعض المسلمين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وأطفالهم من الضفة الغربية المحتلة بدخول المسجد الأقصى أيام الجمع خلال شهر رمضان.

وجاء في بيان أن “عددا محدودا من المصلين المسلمين” سيُسمح لهم بالدخول وفقا للترتيب الذي جرى العمل به العام الماضي اعتبارا من يوم الجمعة، دون تحديد العدد.

ويسمح بدخول المسجد للرجال الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما فأكثر، والنساء اللاتي تبلغ أعمارهن 50 عاما فأكثر، والأطفال دون سن 12 عاما. كما يتعين عليهم اجتياز فحص أمني.

وذكر البيان أنه “تم التأكيد على أنه لا توجد أي قيود فيما يتعلق بعرب إسرائيل”.

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