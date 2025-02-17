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إسرائيل تقتل قياديا بحماس في جنوب لبنان

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بيروت (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إن إسرائيل قتلت يوم الاثنين قياديا في الحركة بمنطقة صيدا في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن محمد شاهين كان قائد عمليات حماس في لبنان وإنه شارك في الآونة الأخيرة في الترويج “لمؤامرات إرهابية” بتوجيه وتمويل إيراني من الأراضي اللبنانية ضد مواطنين إسرائيليين.

وأكد مسؤول في حماس لرويترز مقتل شاهين.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان لرويترز في وقت سابق إن غارة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا الساحلية بجنوب لبنان استهدفت قياديا في حماس.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن منقذين انتشلوا جثة من السيارة، لكنهم لم يحددوا هوية صاحبها بعد.

ويشن الجيش الإسرائيلي ضربات على أعضاء حركة حماس وجماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة معها وفصائل أخرى في لبنان منذ اندلاع حرب غزة.

وأطلقت هذه الجماعات المسلحة صواريخ وطائرات مسيرة وشنت هجمات مدفعية عبر الحدود على شمال إسرائيل.

وبموجب هدنة توسطت فيها واشنطن في نوفمبر تشرين الثاني، مُنحت القوات الإسرائيلية 60 يوما للانسحاب من جنوب لبنان حيث شنت هجوما بريا على مقاتلين من حزب الله المدعوم من إيران منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول.

وقالت مصادر لرويترز الأسبوع الماضي إنه جرى تمديد الموعد النهائي إلى 18 فبراير شباط لكن الجيش الإسرائيلي طلب إبقاء قواته في خمسة مواقع بجنوب لبنان.

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