إسرائيل تقدم مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة لكن الفرص تبدو ضئيلة

reuters_tickers

3دقائق

القاهرة (رويترز) – ذكرت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للحكومة المصرية يوم الاثنين أن مصر سلمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مقترحا إسرائيليا جديدا لوقف إطلاق النار في غزة، لكن مسؤولا كبيرا في حماس قال إن‭‭‭ ‬‬‬المقترح يتضمن بندين لا يمكن القبول بهما بأي حال من الأحوال.

ونقلت القناة عن مصادر لم تسمها قولها إن الوسطاء ينتظرون رد حماس، لكن تقييم سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية لحماس في الخارج يشير إلى أن الحركة لن توافق على الأرجح على المقترح.

وقال أبو زهري لرويترز إن المقترح لم يُلب المطلب الأساسي للحركة الفلسطينية والمتمثل في التزام إسرائيل بوقف الأعمال القتالية تماما.

وأضاف أبو زهري أن المقترح الإسرائيلي “تضمن لأول مرة نزع سلاح المقاومة ضمن مفاوضات المرحلة الثانية” وهو أمر لن توافق عليه حماس.

وأشار في هذا الصدد إلى أن “تسليم سلاح المقاومة هو مليون خط أحمر وهو أمر غير خاضع للسماع فضلا عن النقاش”.

واستأنفت إسرائيل هجومها على القطاع في مارس آذار، مما أنهى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر يناير كانون الثاني.

وذكرت مصادر فلسطينية ومصرية أن أحدث جولة من المحادثات والتي عقدت اليوم الاثنين في القاهرة حول العودة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين انتهت دون أي تقدم يُذكر.

وتصر حماس على التزام إسرائيل بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة، كما هو متفق عليه في اتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل، والذي بدأ سريانه أواخر يناير كانون الثاني.

وتقول إسرائيل إنها لن تُنهي الحرب إلا بعد القضاء على حماس وإعادة بقية الرهائن من غزة.

وقال أبو زهري “جاهزون لتسليم كل الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة”.

ومنذ استئناف حملتها العسكرية الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1500 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في غزة. كما شردت مئات الآلاف من السكان، ومنعت دخول جميع الإمدادات إلى القطاع.

ولا يزال في قبضة حماس 59 رهينة، تعتقد إسرائيل أن 24 منهم على قيد الحياة.