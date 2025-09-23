إسرائيل تقرر إغلاق معبر بين الضفة الغربية والأردن لأجل غير مسمى

القدس/رام الله (رويترز) – قررت إسرائيل إغلاق جسر الملك حسين (معبر اللنبي)، وهو المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، من الاتجاهين ابتداء من يوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وذلك بعد أيام من إطلاق سائق شاحنة أردني النار هناك مما أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين.

وقال متحدث باسم السلطة الإسرائيلية المشرفة على المعبر في بيان إنه سيتم إغلاقه ابتداء من صباح غد “بتوجيه من القيادة السياسية”. ولم يقدم البيان أي سبب إضافي للإغلاق.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود ومديرية الأمن العام الأردنية أن إسرائيل ستغلق المعبر اعتبارا من يوم الأربعاء.

وقال رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا “الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإغلاق معبر الكرامة اعتبارا من يوم الأربعاء… وحتى إشعار آخر وفي كلا الاتجاهين”.

ويعد المعبر ممرا رئيسيا للكثيرين من الفلسطينيين في الضفة الغربية الراغبين في السفر إلى الخارج، وهو أيضا الطريق الرئيسي لنقل البضائع بين الأردن والضفة الغربية.

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلب للتعليق خلال عطلة رسمية في إسرائيل. وأحال الجيش الأسئلة إلى مكتب رئيس الوزراء.

تأتي هذه الخطوة بعد أن قال نتنياهو يوم الأحد إن الحكومة ستقدم “ردها” على أي دول أخرى تعترف بدولة فلسطينية فور عودته من زيارة للولايات المتحدة.

وكانت فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا من بين عدة دول اعترفت أو ستعترف بدولة فلسطينية هذا الأسبوع. وتأمل تلك الدول في أن يمنح هذا الاعتراف دفعة لحل الدولتين.

وقال بعض حلفاء نتنياهو اليمينيين في الائتلاف الحاكم إن على الحكومة ضم الضفة الغربية ردا على ذلك.

وكانت إسرائيل قد أعادت فتح المعبر بالكامل يوم الاثنين بعد أيام من واقعة مقتل الجنديين الإسرائيليين.

(تغطية صحفية علي صوافطة وألكسندر كورنويل – إعداد نهى زكريا وعبدالحميد مكاوي ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)