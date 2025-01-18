إسرائيل تقر هدنة غزة وتضغط بهجمات جديدة على القطاع

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

القدس/القاهرة (رويترز) – وافقت إسرائيل يوم السبت على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة بينما واصلت قوات إسرائيلية قصف القطاع قبل يوم من الموعد المقرر لبدء الهدنة.

ومن شأن الاتفاق أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة بعد أن دمر القتال القطاع وأودى بحياة ما يقرب من 47 ألف فلسطيني و1200 إسرائيلي وزعزع استقرار الشرق الأوسط.

واندلعت حرب غزة بعدما شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة لغزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي في القتال داخل غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح يوم السبت وبعد اجتماع استمر لأكثر من ست ساعات، وافقت الحكومة على الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل عشرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مقتضب “وافقت الحكومة على الإطار الخاص بإعادة الرهائن. وسيدخل الإطار الخاص بالإفراج عن الرهائن حيز التنفيذ يوم الأحد”.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها المكثفة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من حي الزيتون بمدينة غزة فيما قصفت طائرات إسرائيلية مناطق بوسط وجنوب القطاع يوم السبت. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح يوم السبت قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوب القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ غارات على 50 “هدفا إرهابيا” في أنحاء قطاع غزة منذ يوم الجمعة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 123 على الأقل.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 47 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب.