إسرائيل تقر هدنة غزة وتنفذ مزيدا من الهجمات

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من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – وافقت إسرائيل يوم السبت على اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة، بينما واصلت القوات الإسرائيلية قصف القطاع قبل يوم من الموعد المقرر لبدء الهدنة.

ومن شأن الاتفاق المقسم على ثلاث مراحل أن يوقف الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة بعد أن دمر القتال القطاع وأودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وزعزع استقرار الشرق الأوسط.

واندلعت حرب غزة بعدما شنت حماس هجوما في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد أكثر من 250 رهينة لغزة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية. وقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي في القتال داخل غزة.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على الاتفاق الذي يهدف إلى وقف القتال وإطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس مقابل عشرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وسوف تستغرق المرحلة الأولى من الاتفاق ستة أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تزال تنتظر قائمة الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم وإنها تحتفظ بالحق في استئناف الحرب بدعم أمريكي إذا ثبت عدم جدوى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وأضاف نتنياهو في بيان مصور “إذا اضطررنا للعودة إلى القتال فسنفعل ذلك بطرق جديدة وقوية”.

وفي غزة، واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية هجماتها المكثفة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت مدينة غزة فيما شنت طائرات إسرائيلية غارات على مناطق بوسط وجنوب القطاع. وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت خمسة أشخاص في خيمة في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقاتلين من حماس وحركة الجهاد الإسلامي وذلك ضمن 50 “هدفا إرهابيا” استهدفها الجيش في أنحاء غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء القصف الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق يوم الأربعاء الماضي وصل إلى 123 على الأقل.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن نحو 47 ألف شخص قتلوا منذ بدء الحرب.