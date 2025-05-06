إسرائيل تقصف اليمن لليوم الثاني تواليا والحوثيون يتوعدون بالرد

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شنت طائرات حربية إسرائيلية الثلاثاء سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم للدولة العبرية على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين على مطار بن غوريون في تل أبيب.

وأفاد مراسلون لوكالة فرانس برس في العاصمة اليمنية عن سماع انفجارات عدة وتصاعد لسحب الدخان في عدد من المناطق بينها المطار.

وأفاد سكان أيضا عن انقطاع التيار الكهربائي في صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن، بعدما قصف الإسرائيليون ثلاث محطات تغذية كهربائية في العاصمة ومحيطها.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه عطّل مطار صنعاء “بشكل كامل”.

وسبق لإسرائيل أن استهدفت المطار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ما أسفر حينها عن مقتل ستة أشخاص، وفقا لوسائل إعلام تابعة للحوثيين.

وأفادت قناة “المسيرة” التابعة للمتمردين اليمنيين المدعومين من إيران الثلاثاء بأن “عدوانا أميركيا إسرائيليا يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات”.

لكن مسؤولا في وزارة الدفاع الاميركية أكد ان “القوات الاميركية لم تشارك في الضربات الاسرائيلية على اليمن” الثلاثاء.

وتوعّد الحوثيون بالرد على الغارات الإسرائيلية، إذ أعلن المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” (الاسم الرسمي للحوثيين) في بيان أن “العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة”.

وتأتي هذه الضربات بعد يومين من إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف “مطار (بن غوريون) في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي”. وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم “عدة محاولات لاعتراضه”.

وموجة الغارات هذه هي الثانية لإسرائيل على اليمن خلال 24 ساعة، إذ شنت الإثنين غارات على ميناء الحديدة في غرب اليمن ومصنع إسمنت في المحافظة نفسها، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين بجروح، بحسب وزارة الصحة التابعة للحوثيين.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في أعقاب الضربات الثلاثاء “هاجم سلاح الجو (…) ودمر بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في المطار المركزي في صنعاء والذي تسبّب في تعطيل عمل المطار بشكل كامل”.

وأضاف أن إسرائيل استهدفت المطار لأنه كان يستخدم من قبل الحوثيين “لنقل وسائل قتالية ونشطاء”.

وإلى جانب المطار، استهدفت الغارات الثلاثاء مواقع عدة بينها ثلاث محطات للتغذية الكهربائية في العاصمة ومحيطها، إضافة إلى مصنع للإسمنت في محافظة عمران، بحسب إعلام الحوثيين.

– إنذار بالإخلاء –

وقبيل الضربات، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية أفيخاي أدرعي تحذيرا عبر حسابه على إكس يدعو المدنيين إلى “إخلاء منطقة المطار – مطار صنعاء الدولي – بشكل فوري”، لافتا إلى أن “عدم الاخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر”.

وهي المرة السادسة تعلن فيها إسرائيل قصف اليمن منذ تموز/يوليو 2024.

وتأتي الضربات الأخيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية مجددا اثر مصادقة إسرائيل على توسيع عملياتها في قطاع غزة وتهجير جزء كبير من سكانه.

وقد لا تكون هذه الهجمات الأخيرة على اليمن، فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الرد “لن يكون دفعة واحدة، بل ستكون هناك ضربات عدة”.

وفي هذا السياق، اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عبر حسابه على إكس أن الأخذ والرد بين الحوثيين وإسرائيل يمثل “تصعيدا خطيرا في سياق إقليمي هش ومتقلب”.

ودعا “جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي أعمال تصعيدية قد تُفاقم معاناة المدنيين”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطلق جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل بشكل منتظم.

ويشنّ الحوثيون أيضا هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

بور/ع ش/ب ق