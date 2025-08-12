The Swiss voice in the world since 1935
إسرائيل تقصف مدينة غزة ليلا والحية يزور القاهرة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قال شهود ومسعفون يوم الثلاثاء إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية واصلت قصف المناطق الشرقية من مدينة غزة خلال الليل، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

يأتي هذا بينما من المقرر أن يصل خليل الحية رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة إلى القاهرة لإجراء محادثات بهدف إحياء خطة لوقف إطلاق النار تدعمها الولايات المتحدة.

وانهارت أحدث جولة من المحادثات غير المباشرة في قطر بعدما وصلت إلى طريق مسدود في أواخر يوليو تموز، مع تبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بالمسؤولية عن عدم إحراز تقدم بشأن اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما واتفاق لتحرير الرهائن.

ومنذ ذلك الحين تقول إسرائيل إنها ستشن هجوما جديدا وتسيطر على مدينة غزة التي اجتاحتها بعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب في أكتوبر تشرين الأول 2023 ثم انسحبت منها. وأعاد المسلحون بعد ذلك تنظيم صفوفهم وشنوا هجمات تشبه إلى حد بعيد حروب العصابات.

ومن غير الواضح كم من الوقت يمكن أن يستمر التوغل العسكري الإسرائيلي الجديد في المدينة مترامية الأطراف الواقعة في شمال القطاع والتي تحولت بشكل كبير إلى ركام، أو كيف سيختلف هذا التوغل عن العملية السابقة.

لكن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع نطاق السيطرة العسكرية على غزة، والمتوقع إطلاقها في أكتوبر تشرين الأول، أدت لتفاقم الغضب العالمي بسبب الدمار واسع النطاق الذي لحق بالقطاع وأزمة الجوع التي تنتشر بين سكانه الذين يتجاوز عددهم المليوني نسمة ومعظمهم الآن دون مأوى.

وأثارت الخطة أيضا انتقادات في إسرائيل، حيث حذر رئيس أركان الجيش من أنها قد تعرض الرهائن الذين لا يزالون أحياء للخطر وتصبح فخا مميتا للجنود الإسرائيليين. وقادت الخطة إلى مخاوف من التسبب في مزيد من النزوح والمصاعب للفلسطينيين الذين يقدر عددهم بمليون شخص في منطقة مدينة غزة.

وقال شهود ومسعفون إن الطائرات والدبابات الإسرائيلية قصفت الأحياء الشرقية من مدينة غزة مرة أخرى خلال الليل، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص في منزلين في حي الزيتون وأربعة في مبنى سكني بوسط المدينة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مسعفون بمقتل خمسة أشخاص بينهم زوجان وطفلهما في غارة جوية إسرائيلية على منزل في مدينة خان يونس وأربعة في غارة على مخيم في منطقة المواصي الساحلية القريبة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ينظر في التقارير وإن قواته تتخذ احتياطات للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. وبشكل منفصل، قال يوم الثلاثاء إنه قتل عشرات المسلحين في شمال غزة خلال الشهر المنصرم ودمر المزيد من الأنفاق التي يستخدمها المسلحون في المنطقة.

(شاركت في التغطية معيان لوبيل – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
9 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
