إسرائيل تقصف ميناء الحديدة باليمن وتهدد بحصار بحري وجوي

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دبي (رويترز) – قالت البحرية الإسرائيلية إنها قصفت أهدافا تابعة للحوثيين في ميناء الحديدة اليمني على البحر الأحمر يوم الثلاثاء، فيما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الحوثيين بفرض حصار بحري وجوي حال استمرت هجماتهم على إسرائيل.

وذكرت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن إسرائيل استهدفت أرصفة ميناء الحديدة بغارتين جويتين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سفنا تابعة لسلاح البحرية هاجمت أهدافا للحوثيين في الميناء، مضيفا أن الميناء يستخدمه الحوثيون لنقل الأسلحة.

ولم ترد تقارير بعد عن وقوع إصابات.

وجاء الهجومان بعدما حذر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين المتواجدين في موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين وطالب بإخلائها.

وقال كاتس في بيان على منصة إكس “حذرنا منظمة الحوثي الإرهابية من أنها إذا استمرت في إطلاق النار صوب إسرائيل، فستواجه ردا قويا وستخضع لحصار بحري وجوي”.

ومنذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، يشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على إسرائيل وعلى سفن في البحر الأحمر، مما تسبب في اضطراب لحركة التجارة العالمية، ويقولون إن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين.

وأطلق الحوثيون عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة صوب إسرائيل لكن جرى اعتراض معظمها أو لم تصب أهدافها. ونفذت إسرائيل عددا من الضربات الانتقامية.

ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لحليفين آخرين لإيران في المنطقة هما جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

لكن الأمر نفسه لم يحدث مع الحوثيين المتحالفين مع طهران والجماعات المسلحة الموالية لإيران في العراق.