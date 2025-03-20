إسرائيل تقول إنها اعترضت صاروخا أطلق من اليمن

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، وسط تصاعد الأعمال القتالية مع الحوثيين المدعومين من إيران ووسط تهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة إيران بسبب دعمها للجماعة اليمنية المسلحة.

وذكر الجيش أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق بإسرائيل بسبب المقذوف. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن دوي صفارات الإنذار سُمع في تل أبيب والقدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأراضي الإسرائيلية. ودوت صفارات الإنذار” وفقا للإجراءات المتبعة.

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأنه لم ترد أنباء عن إصابات خطيرة.

وأعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان بثه التلفزيون، المسؤولية عن إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي مستهدفا مطار بن جوريون القريب من تل أبيب. ويبدي الحوثيون عدم التأثر بموجات الضربات التي تشنها الولايات المتحدة منذ يوم السبت.

وتعهد الحوثيون في الآونة الأخيرة بتصعيد هجماتهم بما في ذلك تلك التي تستهدف إسرائيل ردا على الحملة الأمريكية.

وتمثل الضربات الأمريكية التي بدأت يوم السبت، ردا على هجمات الحوثيين على سفن بالبحر الأحمر، أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وأسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 31 شخصا على الأقل.

كما توعد ترامب يوم الاثنين بأنه سيعتبر إيران مسؤولة عن أي هجمات حوثية مستقبلية، وحذر من عواقب وخيمة. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الحوثيين مستقلون ويتخذون قراراتهم الاستراتيجية والعملياتية بأنفسهم.

وقال الحوثيون يوم الثلاثاء إنهم أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل وإنهم سيوسعون نطاق أهدافهم فيها خلال الأيام المقبلة ردا على استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة بعد أسابيع من الهدوء النسبي.

ونفذ الحوثيون أكثر من 100 هجوم على سفن الشحن منذ اندلاع حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أواخر عام 2023، ويقولون إن عملياتهم تهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

وأدت هذه الهجمات إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، ودفعت الجيش الأمريكي إلى إطلاق حملة مكلفة لاعتراض الصواريخ.

والحوثيون جزء مما يسمى “محور المقاومة”، وهو تحالف مناهض لإسرائيل يضم جماعات إقليمية من بينها حماس وحزب الله في لبنان وفصائل مسلحة في العراق، وجميعها مدعومة من إيران.