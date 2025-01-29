إسرائيل تقول إن حماس ستفرج هذا الأسبوع عن 11 رهينة محتجزين في غزة

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أعلنت إسرائيل الأربعاء أن 11 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في هذا الأسبوع، بينهم ثمانية الخميس وثلاثة السبت، في إطار اتفاق الهدنة الهش والرامي إلى وضع حد للحرب مع حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إنه تلقى من حماس قائمة بأسماء ثمانية رهائن هم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، من المزمع الإفراج عنهم الخميس، ناهيك عن ثلاثة رجال أحياء يفترض الإفراج عنهم السبت.

قبيل ذلك، اتهمت حماس إسرائيل بتأخير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذّرة من أن ذلك قد يؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن، فيما وصفت الدولة العبرية الاتهامات بأنها “كاذبة”.

أدت الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت إثر هجوم الحركة الفلسطينية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى تدمير قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وأبرم الجانبان اتفاقا لوقف إطلاق النار، تتضمن مرحلته الأولى التي دخلت حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير تبادل رهائن احتجزوا في هجوم حماس بمعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل، فضلا عن زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ستة أسابيع، يتم خلالها الإفراج عن 33 من الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل نحو 1900 فلسطيني تحتجزهم إسرائيل.

الإسرائيليون الثلاثة الذين سيفرج عنهم الخميس هم امرأتان: أربيل يهود (29 عاما) وأغام بيرغر (20 عاما)، ورجل مسن هو غادي موسيس الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والألمانية ويبلغ 80 عاما، وفق مكتب نتانياهو.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، حليفة حماس في قطاع غزة، قد نشرت مقطع فيديو لأربيل يهود مساء الاثنين.

وتظهر الشابة في المقطع الذي يمتد لاكثر من دقيقة بملامح عابسة، بينما تعرف عن هويتها وتقول إنه صوّر في “تاريخ السبت 25 يناير/كانون الثاني”، مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي ببذل جهوده لاستمرار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة باقي الرهائن الإسرائيليين في غزة.

– ثلاثة آلاف شاحنة –

أتاح وقف إطلاق النار تدفق المساعدات الدولية إلى القطاع الذي تحاصره إسرائيل وحيث الاحتياجات هائلة.

لكن قياديا في حركة حماس قال لوكالة فرانس برس الأربعاء إن إسرائيل تعطل “إدخال الوقود والخيام والكرفانات (منازل متنقلة) والمعدات الثقيلة”.

وأضاف “نحذّر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني باتفاق وقف النار… سيؤثر على السير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى”.

ردا على هذه الاتهامات، قال ناطق باسم “وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” وهي وكالة تابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية تشرف على المسائل المدنية في الأراضي الفلسطينية، “إنها أخبار كاذبة بالكامل”.

وأكد أن ثلاثة آلاف شاحنة محمّلة بمواد إغاثية دخلت القطاع حتّى الساعة 11,00 بتوقيت غرينيتش الأربعاء.

من جهتها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إنها لا تملك أي معلومات عن هذا الموضوع.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة في اليوم.

– “بلسمة جراح إخوتنا” –

في الأثناء، يواصل الكثير من الفلسطينيين النازحين بسبب الحرب رحلة العودة إلى شمال قطاع غزة سيرا على الأقدام أو في عربات محملة بما تيسر لهم نقله، وكل ذلك وسط مشهد من الدمار الواسع.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء أن التهجير القسري لسكان قطاع غزة “ظلم لا يمكن أن نشارك فيه”، وذلك بعدما تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطة “لتطهير” القطاع داعيا الاثنين إلى نقل سكانه إلى أماكن “أكثر أمانا” مثل مصر أو الأردن.

بدوره شدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على “موقف الأردن الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين”.

في الأثناء، استقبل نتانياهو الذي سيلتقي ترامب في البيت الأبيض في الرابع من شباط/فبراير، المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفق مكتبه.

على صعيد المساعدات، قال وزير الداخلية التركي ومصادر مصرية إن سفينة تركية محمّلة بمساعدات لغزة وصلت الأربعاء إلى ميناء العريش، وهي الأولى التي ترسو في المرفأ المصري منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وأفاد الوزير علي يرلي قايا أن السفينة تنقل 871 طنّا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 300 مولّد كهرباء و20 مرحاضا متنقّلا و10460 خيمة و14350 بطّانية.

وكتب في منشور على اكس “نستعدّ لبلسمة جراح إخوتنا وأخواتنا في غزة وتلبية حاجاتهم إلى مآوٍ مؤقّتة”.

واستلم فريق من الهلال الأحمر المصري المساعدات لإجراء الترتيبات اللازمة بهدف نقلها إلى غزة، وفق ما كشف مصدر في ميناء العريش على مسافة 50 كيلومترا من غرب القطاع.

أفرج بموجب الاتفاق حتى الآن عن سبع رهائن إسرائيليات، مقابل 290 معتقلا فلسطينيا. وأعلنت إسرائيل الاثنين أن ثمانية من الرهائن الـ26 الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال هذه المرحلة الأولى، لقوا حتفهم.

ومن المقرر التفاوض خلال المرحلة الأولى الحالية على شروط المرحلة الثانية من الاتفاق والتي تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب تماما.

أما المرحلة النهائية فيفترض أن تشمل إعادة إعمار غزة وإعادة جثث آخر الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر.

وأسفر هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا احتجزوا في الهجوم، لا يزال 87 منهم رهائن في غزة، وقد قتل ما لا يقل عن 34 منهم، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

أدى الهجوم الانتقامي الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة إلى مقتل 47317 شخصا على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

بور-انر/ح س-ود/ح س